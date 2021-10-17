Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijerya'da heyecanla bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Nijerya'ya 19-20 Ekim'de gerçekleştirmesi öngörülen ziyaret ülkede heyecanla bekleniyor.

Abuja'nın farklı bölgelerinde ziyaret öncesinde bilboardlara İngilizce, Fransızca ve Portekizce Erdoğan ve Buhari'nin fotoğraflarının yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabının isminin kullanıldığı mesaj paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nijerya'ya gelecek olmasından büyük heyecan duyan Nijeryalılar, Erdoğan'ın gelişini merakla bekliyor.

Nijeryalı Amir Aminu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın ülkesini ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "İslam alemine yaptığı hizmetlerden dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Erdoğan'ın Afrika ülkelerine sahip çıktığını söyleyen Aminu, bu ziyaretin Nijeryalılar için önemli olduğunu ifade etti.

"Bu ziyaretle ilişkilerimiz önemli bir seviyeye gelecek"

Zunnurain Abdulwahab, Erdoğan'ın ziyaretini başta Türkiye-Nijerya ilişkileri olmak üzere Türkiye'nin Afrika kıtasında yürüttüğü dayanışma ve iş birlikleri açısında önemli olacağını kaydetti.

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Türkiye ve Nijerya arasındaki ekonomik iş birliğine önemini vurgu yapan Abdulwahab, "Eskiden Nijeryalılar daha çok Çin ile ticaret yapıyordu ancak gelişen dünya şartlarıyla Türkiye pazarından da ürünleri almaya başladılar. Türkiye'den gelen ürünlerle ticaret hacminin daha da artacağını inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Abuja Ulusal Cami İmamı Muhammed Kabir Adem ise Türkiye ile Nijerya ilişkilerinin Osmanlı dönemine dayandığına işaret ederek, bu ziyaretle iki ülkenin arasındaki ilişkilerin daha da önemli bir seviyede geleceğini söyledi.

Adem, Türkiye'nin Nijerya'ya yıllardır yardımda bulunduğunun altını çizerek, bu yardımlardan dolayı Türkiye'ye, Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür etti.

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GÜNDEM Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Vesayet günleri geride kaldı

OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Özlemini çektiğiniz vesayet günleri artık geride kaldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika'ya hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. 'Bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun itirafıdır. Vesayet çağrısından başka bir şey değildir. Hukuk dışı çağrı kamu düzenine tehdittir. CHP'nin özlemini çektiği vesayet günleri artık geride kaldı. Boş heves. Türkiye hukuk devletidir. Bunu hatırlatıyorum. Bay Kemal'in adeta oyun oynadığı alan değildir. BiP'te paylaş

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