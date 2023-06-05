Dört çocuğunu öldürmekten hüküm giymişti: Yeni kanıtlar sunuldu 20 yıl sonra serbest bırakıldı

Avustralya'da 4 çocuğunu öldürmekten 25 yıla mahkum olan Kathleen Folbigg, 20 yıl hapis yattıktan sonra çıkan yeni bulguların ardından serbest bırakıldı. Çocukların genetik mutasyon sonucu doğal nedenlerle ölmüş olabileceği sonucuna varıldı.





Avustralya tarihine geçen yargılama, Folbigg'in çocuklarının 1989 ile 1999 yılları arasında yaşamını yitirmesiyle başladı. En küçüğü 19 günlük ve en büyüğü 19 haftalık olan çocukların ölmesinin ardından anne Folbigg cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.





'Ülkenin en korkunç seri katili' olarak nitelenen anne Folbigg, yargılama süresince suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme 2003 yılında anne Folbigg'i suçlu bularak 25 yıl hapis cezasına mahkum etti.





Temyiz başvurularından da sonuç alınamazken son olarak 2019 yılında yargı kararının değiştirilmesine gerek olmadığı sonucuna varıldı.





Euronews Türkçe'deki habere göre emekli yargıç Tom Bathurst başkanlığında yapılan yeni soruşturma sonucunda savcılar, gen mutasyonları üzerine yapılan incelemenin çocukların ölümlerine ilişkin anlayışlarını değiştirdiğini kabul etti.





Emekli yargıç Bathurst'ün araştırmasında çocukların genetik bir mutasyondan kaynaklı sağlık sorunları nedeniyle ölmüş olabileceği belirtildi. Çocuklarda çok nadir görülen ve ani epilepsi ya da kalp krizine yol açabilen genetik mutasyon saptandığı bildirildi.





Yeni Güney Galler Başsavcısı Michael Daley pazartesi günü, Eski Yargıç Bathurst'ün anne Folbigg'in hüküm giydiği suçlamalarla ilgili makul şüpheler olduğu 'kesin görüşüne' geldiğini duyurdu. Bu görüşün ardından dört çocuğunu öldürmekten 20 yıl hapis yatan kadının serbest bırakılmasına karar verildi.



