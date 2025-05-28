DSÖ: Gazze'deki açlık ve kıtlık çok yüksek seviyelere ulaştı

"Sınırda daha fazla yardım ulaştırmak için bekleyen yaklaşık 51 tırımız var. DSÖ depolarında bulunanları bazı bölgelere ulaştırmaya çalışıyoruz. 51 tırı Gazze'ye getirmekte sorun yaşıyoruz. (İsrail'in uyguladığı) Ayrıca ablukanın 11'inci haftasından sonra gelen gıda da ihtiyaçlar için yeterli değil. Genel olarak Gazze'deki açlık ve kıtlık çok yüksek seviyelere ulaştı. İnsanlar temel gıda ihtiyaçlarını ve besini elde etme konusunda çok çaresizler. (Açlık nedeniyle) Çocuklar da ölüyor. Açlıktan ölen insanlar var. Bu çok açık. İnsanlar yemek yemediğinde aç kalıyor, ölüyor. İlaç, tedavi ve yiyecek olmadan insanlar ölüyor"