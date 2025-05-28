Hacı adayları Kabe'de Gazze için dua ediyor

Tavafta Türkmenistan'dan gelen bir grubun Anadolu'dan gelen Türklerin de anlayabilecekleri şekilde yaptığı dua dikkat çekti.

Türkmenistan hacı grubundaki gençlerin ilk olarak Allah'ın nurunu görmek istediklerini belirtmelerinden sonra hasseten Gazze ve Filistin'de zülüm altındaki kardeşlerinin kurtulmaları için yaptıkları yalvarış bütün Müslümanların gönlüne su serpti.