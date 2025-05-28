Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Hacı adayları Kabe'de Gazze için dua ediyor

Hacı adayları Kabe'de Gazze için dua ediyor

09:2428/05/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Günlerdir hac ibadeti için Mekke'de bulunan yüz binlerce hacı adayına, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Medine'den ve Avrupa'dan gelenlerin de eklenmesiyle Mescid-i Haram'da her vakit yoğunluk yaşanıyor.
Günlerdir hac ibadeti için Mekke'de bulunan yüz binlerce hacı adayına, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Medine'den ve Avrupa'dan gelenlerin de eklenmesiyle Mescid-i Haram'da her vakit yoğunluk yaşanıyor.

Hicri 1446 yılı hac menasiklerini yerine getirmek için Mekke-i Mükerreme'ye gelip Kabe'ye koşan hacı adayları, Filistin için dua ediyorlar.

Tavafta Türkmenistan'dan gelen bir grubun Anadolu'dan gelen Türklerin de anlayabilecekleri şekilde yaptığı dua dikkat çekti.

Türkmenistan hacı grubundaki gençlerin ilk olarak Allah'ın nurunu görmek istediklerini belirtmelerinden sonra hasseten Gazze ve Filistin'de zülüm altındaki kardeşlerinin kurtulmaları için yaptıkları yalvarış bütün Müslümanların gönlüne su serpti.

Türkmenistan kafilesinin fasih bir Türkçe ile yaptıkları duaya Türkiye'den gelen hacı adayları da iştirak ettiler.

#Mekke-i Mükerreme
#Kabe
#Filistin
#Hacı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 AGS geç başvuruları başladı: MEB Akademi Giriş Sınavı örnek sorular, konu dağılımı ve sınav takvimi hakkında bilgiler