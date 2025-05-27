Soykırımı yaşayan Bosna'da ilk: Gazze Mahkemesi

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak üzere kurulan Gazze Mahkemesi'nin (Gaza Tribunal) ilk halka açık oturumlar, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da devam ediyor.

Oturumların ikinci gününde, İsrail'in Gazze'de işlemeyi sürdürdüğü savaş suçlarını araştırmak üzere bir araya gelen akademisyen, entelektüel, insan hakları savunucuları ile medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, "Uluslararası İlişkiler ve Dünya Düzeni" başlığı altında konuşmalar gerçekleştirdi. Gazze Mahkemesi girişimi liderlerinden olan, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin eski Özel Raportörü Richard Falk da oturumların ilk bölümüne çevrimiçi bağlandı.