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Soykırımı yaşayan Bosna'da ilk: Gazze Mahkemesi

Soykırımı yaşayan Bosna'da ilk: Gazze Mahkemesi

19:1427/05/2025, Salı
AA
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Saraybosna'da Gazze'de yaşananların araştırılması için kurulan Gazze Mahkemesi'nin ilk halka açık oturumu gerçekleştirildi.
Saraybosna'da Gazze'de yaşananların araştırılması için kurulan Gazze Mahkemesi'nin ilk halka açık oturumu gerçekleştirildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da akademisyenler, insan hakları savunucuları ve STK temsilcileri İsrail tarafından Gazze'de yaşanan soykırımın birçok yönünü araştırmak üzere kurulan Gazze Mahkemesi'nin ilk halka açık oturumlarını gerçekleştirdi. Oturumun ilk bölümüne BM Filistin Özel Raportörü Richard Falk çevrimiçi bağlandı.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların hukuki, siyasi ve etik yönlerini araştırmak üzere kurulan Gazze Mahkemesi'nin (Gaza Tribunal) ilk halka açık oturumlar, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da devam ediyor.

Gazze Mahkemesi'nin ilk halka açık oturumları gerçekleşti.

Uluslararası İlişkiler ve Dünya Düzeni konuşuldu.

Oturumların ikinci gününde, İsrail'in Gazze'de işlemeyi sürdürdüğü savaş suçlarını araştırmak üzere bir araya gelen akademisyen, entelektüel, insan hakları savunucuları ile medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, "Uluslararası İlişkiler ve Dünya Düzeni" başlığı altında konuşmalar gerçekleştirdi. Gazze Mahkemesi girişimi liderlerinden olan, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin eski Özel Raportörü Richard Falk da oturumların ilk bölümüne çevrimiçi bağlandı.

Filistin eski Özel Raportörü Richard Falk.


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