Dünyaca ünlü model Bella Hadid: Netanyahu yeni Hitler!

Bella Hadid
Siyonist İsrail, mazlum Filistin halkına yönelik hem havadan hem de karadan yaptığı ağır bombardımanlarla büyük bir katliam uyguluyor.
Dünyadan yaşanan bu soykırıma her yerden isyan sesleri yükseliyor.
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile kardeşi Bella Hadid uzun yıllardır Filistin'in özgürlük mücadelesine verdikleri desteklerini sürdürüyorlar.
Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, İsrail'in Gazze Şeridi'deki saldırılarına sert yüklendi.
- "Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim.
- Modellik işlerini kaybetmekten korkmuyorum ve Filistin hakkında sesimi yükseltmeye devam edeceğim.
- İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler! 2 buçuk milyon Filistinli'ye yeni bir mezarlık yaratmak için çalışıyor.
- O modern zamanların Hitler'i! Eğer İsrailliler savaşmayı bırakırlarsa, barış olur.
- Eğer Filistinliler savaşmayı bırakırlarsa, Filistin yok olur"
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve kardeşi Bella Hadid uzun yıllardır Filistin'in özgürlük mücadelesine verdikleri destekle tanınıyor.
Gigi Hadid "Düşüncelerim, bu haksız trajediden etkilenen ve her gün bu çatışma nedeniyle çoğu çocuk olmak üzere masum canlar olan herkesle birlikte. Filistin mücadelesine ve işgal altındaki hayata karşı derin bir empatim var ve kalp kırıklığım var. Bu, her gün taşıdığım bir sorumluluk. Yahudi dostlarıma da daha önce de söylediğim gibi şunu açıkça söyleme sorumluluğu hissediyorum: Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor."
"Hem Filistinli hem de Yahudi sevdiklerimle taziyelerimi paylaşıyorum" diyen süper model, "Pek çok karmaşık, kişisel ve geçerli duygu vardır, ancak her insan temel hakları, insanca muameleyi ve güvenliği hak eder; milliyeti, dini, etnik kökeni veya nerede doğduğu önemli değildir" ifadelerini kullandı.
Hadid, sözlerini, "Sözlerimin hiçbir zaman yeterli olmayacağını ve pek çok kişinin derin yaralarını iyileştirmeyeceğini biliyorum ama her zaman masum hayatların güvenliği için dua ediyorum" diye bitirdi.