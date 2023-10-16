|
Dünya

Dünyaca ünlü model Bella Hadid: Netanyahu yeni Hitler!

Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid de çatışmaların başlamasından bu yana Filistin halkına olan desteğini her fırsatta dile getiriyor. Hadid son açıklamasıyla yine işgalci İsrail'in Devlet Başkanı Netanyahu'ya sert tepki gösterdi. Hadid, "Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim. Netanyahu modern zamanların Hitler'i!'' ifadelerini kullandı.

Seren Som
17:38 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bella Hadid

Bella Hadid

Siyonist İsrail, mazlum Filistin halkına yönelik hem havadan hem de karadan yaptığı ağır bombardımanlarla büyük bir katliam uyguluyor.

Dünyadan yaşanan bu soykırıma her yerden isyan sesleri yükseliyor.

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ile kardeşi Bella Hadid uzun yıllardır Filistin'in özgürlük mücadelesine verdikleri desteklerini sürdürüyorlar.

Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, İsrail'in Gazze Şeridi'deki saldırılarına sert yüklendi.

Hadid, yaşanan İsrail zulmü için şu ifadeleri kullandı:
  • "Kariyerim dursa bile Filistin'i desteklemekten asla vazgeçmeyeceğim.
  • Modellik işlerini kaybetmekten korkmuyorum ve Filistin hakkında sesimi yükseltmeye devam edeceğim.
  • İsrail Başbakanı Netanyahu yeni Hitler! 2 buçuk milyon Filistinli'ye yeni bir mezarlık yaratmak için çalışıyor.
  • O modern zamanların Hitler'i! Eğer İsrailliler savaşmayı bırakırlarsa, barış olur.
  • Eğer Filistinliler savaşmayı bırakırlarsa, Filistin yok olur"

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve kardeşi Bella Hadid uzun yıllardır Filistin'in özgürlük mücadelesine verdikleri destekle tanınıyor.


Ünlü model Gigi Hadid ise şu sözleri kullanmıştı:

Gigi Hadid "Düşüncelerim, bu haksız trajediden etkilenen ve her gün bu çatışma nedeniyle çoğu çocuk olmak üzere masum canlar olan herkesle birlikte. Filistin mücadelesine ve işgal altındaki hayata karşı derin bir empatim var ve kalp kırıklığım var. Bu, her gün taşıdığım bir sorumluluk. Yahudi dostlarıma da daha önce de söylediğim gibi şunu açıkça söyleme sorumluluğu hissediyorum: Filistinliler için umutlarım ve hayallerim var ama bunların hiçbiri, tek bir Yahudi'nin bile zarar görmesini içermiyor."


"Hem Filistinli hem de Yahudi sevdiklerimle taziyelerimi paylaşıyorum" diyen süper model, "Pek çok karmaşık, kişisel ve geçerli duygu vardır, ancak her insan temel hakları, insanca muameleyi ve güvenliği hak eder; milliyeti, dini, etnik kökeni veya nerede doğduğu önemli değildir" ifadelerini kullandı.


Hadid, sözlerini, "Sözlerimin hiçbir zaman yeterli olmayacağını ve pek çok kişinin derin yaralarını iyileştirmeyeceğini biliyorum ama her zaman masum hayatların güvenliği için dua ediyorum" diye bitirdi.












#Bella Hadid
#İsrail
#Filistin
#Gazze
#Binyamin Netanyahu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gazzeliler büyük su kıtlığı yaşıyor