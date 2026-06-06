El Salvador’da çetelere binlerce yıllık ceza

Amerika kıtasında yaygın olan çetelerin faaliyetlerinden en fazla zarar gören ülkelerden biri olan El Salvador, çetelere karşı sert önlemler alıyor. Ülkenin en büyük suç örgütleri arasında yer alan MS-13’ün 485 üyesi hakkında yürütülen yargılamalarda sona yaklaşılırken sanıklar hakkında binlerce yıllık hapis cezası verilmesi bekleniyor. Sanıklar arasında, daha önce başka suçlardan hüküm giymiş 22 üst düzey MS- 13 lideri de bulunuyor. Bu isimler şimdi, çetenin işlediği iddia edilen yaklaşık 47 bin cinayetin bir bölümünü de kapsayan yeni suçlamalarla karşı karşıya.

ABD TERÖR ÖRGÜTLERİ LİSTESİNE ALMIŞTI

ABD ve El Salvador hükümetleri tarafından terör örgütü olarak tanımlanan MS- 13’ün üyeleri, 2012-2022 yılları arasında işledikleri suçlardan yargılanıyor. El Salvador Organize Suçlarla Mücadele Savcı Yardımcısı Max Munoz, mahkemenin vereceği cezaların sanıkların hapisten çıkmasını fiilen imkansız hale getireceğini söyledi. Munoz yaptığı açıklamada, “Hakimin vereceği cezalarla birlikte bu kişiler kesinlikle cezaevi sisteminden çıkamayacak. Karşı karşıya kalacakları cezaları çekmeye ömürleri bile yetmez” ifadelerini kullandı.

HOLLYWOOD’UN KÜÇÜK ŞEYTANI

Davanın dikkat çeken isimlerinden biri olan ve “Hollywood’un Küçük Şeytanı” lakabıyla bilinen 47 yaşındaki Borromeo Henriquez, 1998’den bu yana işlediği 497 cinayet ve diğer suçlardan dolayı halihazırda 87 yıl hapis cezası aldı. Savcılığa göre Henriquez, yeni suçlamalar kapsamında 15 bin ila 25 bin yıl arasında değişebilecek bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

BUKELE SAVAŞ İLAN ETTİ

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, 2022 yılında çetelere karşı “savaş” ilan etmiş ve olağanüstü hal uygulamasını devreye sokmuştu. Bu süreçte yaklaşık 92 bin şüpheli çete üyesi gözaltına alınırken, bunların büyük bölümünün mahkeme kararı olmadan tutuklandığı, binlerce kişinin ise daha sonra masum olduğunun ortaya çıktığı belirtiliyor. Bukele ise operasyonlara yönelik eleştirileri reddederek, çetelere karşı yürütülen mücadelenin sonuçlarının kullanılan yöntemleri haklı çıkardığını savunuyor.







