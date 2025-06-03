Filistinlilere destek veren aktivistlere sınır dışı kararı

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına karşı Filistinlilerin haklarını savunmaya çalışan İsveç ve İrlandalı 2 aktivisti sınır dışı etme kararı aldı.

"2 turistin bir İsrail ordu komutanının emrini ihlal ettikleri ve İsrail karşıtı faaliyette bulundukları şüphesiyle"

"2 turistin bir İsrail ordu komutanının emrini ihlal ettikleri ve İsrail karşıtı faaliyette bulundukları şüphesiyle"

Aktivistlerden birinin kararı kabul ettiği, diğerinin ise iptali için dilekçe verdiği, 2 aktivistin bu dilekçeye verilecek cevaba göre birlikte sınır dışı edileceği belirtildi.