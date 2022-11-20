Gazzeli gönüllüler Dünya Kupası’nda

Futbol dünyanın en popüler sporları arasında. Dünya Kupası ise bu sporun en zirve sahnesi. Arjantinli Leonel Messi gibi kazanmadığı kupa kalmayan bir süper star için bile ‘efsane’ olması Dünya Kupası’nı kazanma şartına bağlanıyor. Bugün, Doha’da çalınacak başlangıç düdüğüyle tüm dünya bir ay boyunca, futbolun kalbinin attığı Katar’a kilitlenecek. Bu turnuvayı dört gözle bekleyenler arasında İsrail ablukası altında yaşayan Gazzeliler de var. Çin haber ajansı Xinhua’nın haberine göre ilginç bir yaşam hikâyesine de sahip Velid Jouda da onlardan biri. Irak doğumlu olan Jouda, 2000 senesinde Gazze’yi ailesiyle birlikte ziyaret ettiğinde hayatının tamamen değişeceğini tahmin edemezdi.

Filistin’de, İsrail işgaline karşı 2. İntifadanın başlamasıyla, Jouda ve ailesinin yurtları da işgalcinin ağır bir ablukaya aldığı Gazze olmuş. 2010 yılında 2022’de düzenlenecek Dünya Kupası’nın ev sahipliğini Katar’ın yapacağını öğrenmesiyle Jouda, Facebook hesabından, “Hey millet, dünya kupası maçlarını Katar’da izleyeceğim, kim benimle gelmek ister?” mesajına arkadaşları gülerek karşılık vermiş.

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ALTIN BİR FIRSAT

Yıllar birbirini takip ederken 35 yaşında 5 çocuk babası Jouda için beklediği haber dünya kupasının başlamasından kısa bir süre önce gelmiş. Katar’da Gazze’yi temsil edecek 28 Filisitinli gönüllü arasına seçilmiş. Heyecanını, “Sanki bir rüyadayım, Öyle ki zaman hiç geçmemiş ve ben 12 yaşındaki futbol için yanıp tutuşan o çocuğum” sözleriyle dile getiriyor. 13 yıldır Gazze’de amatör futbolla uğraşan ve hatırı sayılır bir üne de sahip olan Fadi Jabir de 28 kişilik gönüllüler ekibinde. Jabir, “Hayatımda ilk kez, kuşatılmış bir kıyı bölgesinde yaşayan insandan daha fazlasıyla karşı karşıya geleceğim” sözleriyle duygularını aktarıyor. Gazzeli gönüllüler turnuvanın organizasyon ve operasyon bölümünde, stadyumların içinde veya dışında görev alacaklar. Gazze delegasyonu sorumlusu Abdul Rahman Talfish, 28 gönüllünün, “Dünya Kupası organizasyon komitesinin belirlediği; İngilizcede yetkinlik, genel kültüre hakimiyet ve sosyal iletişim becerisi” kıstaslarına göre seçildiğini belirtiyor. Jabir, Dünya Kupası’nda yer almalarının önemini, “(Dünyaya) hayatı ne kadar sevdiğimizi ve tüm spor aktivitelerine katılmaya yönelik isteğimizi, sadece gönüllüler olarak değil, aynı zamanda sporcular olarak da gösterebileceğimiz altın bir fırsat” diye belirtiyor. Bir gün Filistin’i de bağımsız bir devlet olarak Dünya Kupası’nda izleme dileğiyle.

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