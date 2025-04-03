Gazze’yi toplama kampı yapmak istiyor

Gazze’de ateşkesi bozarak 18 Mart’ta hava saldırılarını yeniden başlatan işgalci İsrail ordusu, bir taraftan katliamlarını sürdürürken diğer taraftan Gazze’yi işgal ederek toplama kampına çevirmeyi hedefliyor. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, dün yaptığı açıklamada, Gazze’deki kara operasyonlarının genişletileceğini ve bu kapsamda Gazze’de daha fazla bölgenin işgal edilerek buraların “Güvenli bölgelere” dönüştürüleceğini bildirdi. Kara saldırılarının hedefinin “Bölgeyi teröristlerden temizleyerek, Hamas’ı elindeki İsrailli esirleri teslim etmeye zorlamak” olduğunu öne süren Katz, Gazze’deki Filistinli sivilleri de bölgeyi terk etmek için “Bu son şansınız” diyerek, tehdit etti. Katz, Gazze halkından “Esirleri teslim etmelerini ve Hamas’ı Gazze’den kovmalarını” talep etti.





FİLİSTİNLİLER BELLİ ALANLARA HAPSEDİLECEK

İsrail’de yayın yapan +972 internet sitesinde yayınlanan analizde, aşırı sağcı İsrailli gazeteci Yino Magal’in daha önce Katz’ın açıklamalarına paralel bir planı sosyal medyada yayınladığına dikkat çekildi. Magal’in X’te yayınladığı bir mesajda, İsrail ordusunun Gazze’deki tüm sivilleri belirlediği “İnsani bölgelere” toplayacağını ve bu bölgelere girişleri sıkı denetim altında tutacağını yazdı. Söz konusu planın ABD tarafından da gerçekleştirildiğini belirten Magal, İsrail ordusunun Gazze’den çıkmak isteyen Filistinlilerin tahliyesine de izin vereceğini öne sürdü. İsrail Savunma Bakanı da dünkü açıklamasında, belli alanların işgal edileceğini ve sivillerin Gazze dışına çıkarılabileceğini dile getirdi.





REFAH’TA 3 TUGAYLA SALDIRI

Katz’ın açıklamaları öncesi İsrail ordusu tarafından yayınlanan açıklamada, İsrail ordusuna bağlı 36. Zırhlı Tugayı’nın Gazze’nin güneyindeki Refah’ta kara harekatına başlayarak ilerleyişe geçtiği bildirildi. Açıklamada, 36. Zırhlı Tugayla birlikte, daha önce bir yıl boyunca Gazz'de saldırılar düzenleyen Golani Tugayı ile 188. Tugay’ın da kara harekatına katıldığı bilgisi verildi. Bununla birlikte, salı gecesinden itibaren İsrail ordusuna ait savaş helikopterleri Refah’ın kuzeyi ile Han Yunus’ta, sivillerin bulunduğu alanları yoğun bir şekilde vurmaya başladı. Yerel kaynaklar, Refah’ın kuzeyinde Hırbet el-Ades bölgesinde yüzlerce ailenin mahsur kaldığını ve uluslararası topluma İsrail saldırılarına karşı Filistin halkına destek çağrısı yapıldığını bildirdi.





NETANYAHU: VİTES YÜKSELTTİK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Gazze'yi parçalamaya ve işgali genişletmeye devam mesajı verdi. Netanyahu, güneydeki Refah ile Han Yunus kentlerini oluşturdukları yeni koridorla böldüklerini duyurdu. "Morag Koridoru" olarak isimlendirdiği, Refah ile Han Yunus'u birbirinden ayıran hattın "ikinci Philadelphi Koridoru" olduğunu belirten Netanyahu, "Bu gece Gazze Şeridi'nde vites yükselttik. İsrail ordusu toprakları ele geçiriyor, teröristleri vuruyor ve altyapıyı yok ediyor" ifadelerini kullandı.





BİR GÜNDE 60 ŞEHİT

Gazze’nin güneyindeki Refah’ta kara harekatına başlayan işgalci İsrail ordusu, orta kesimdeki Nusayrat Kampı ile kuzeydeki Cibaliye Kampı’nı da havadan vuruyor. Han Yunus’ta Filistinli "Abdulbari" ailesinin evini hedef alan saldırıda 13 kişi, Han Yunus'un batısında yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırın hedef alındığı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İsrail'in Deyr el-Belah ve Refah kentlerine saldırılarda da en az 13 Filistinli yaşamını yitirdi. Refah’ta ayrıca Mirac bölgesine düzenlenen hava saldırıda da Filistinli "Ebu Rızk" ailesinden 3 kişi yaşamını yitirirken, Filistinli "Ebu Senime" ailesinin evinin vurulması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinli "Necm" ailesinin evine düzenlediği bombardımanda 2 kişi yaşamını yitirdi. Gün boyu Gazze’nin çeşitli noktalarına yönelik saldırılarda 60’ı aşkın Filistinli daha öldürülürken, İsrail ordusunun saldırılara yeniden başladığı 18 Mart’tan beri öldürdüğü Filistinli sayısı 2 bin 542’ye, yaralı sayısı ise bin 42’ye ulaştı.





Filistinli doktor vahşeti anlattı

İsrail askerlerinin 23 Mart’ta Gazze’ye girişine izin verdiği Filistin Kızılayı’na bağlı ambulans görevlileri ve Gazze’deki sivil savunma gönüllülerini katletmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan Nasır Hastanesi’nde görevli Filistinli doktor Ahmed el-Farra, Refah’taki toplu mezarda bulun Kızılay gönüllülerinin cesetleri üzerinde yapılan incelemelerin sonuçlarını anlattı. The Guardian gazetesine konuşan El-Farra, "Nasır Hastanesi'ne nakledilirken üç ceset görebildim. Göğüslerinde ve başlarında kurşunlar vardı. İnfaz edildiler. Elleri bağlanmıştı. Onları hareket edemeyecekleri şekilde bağladılar ve sonra öldürdüler" dedi. Güvenliği için isminin kullanılmasını istemeyen bir başka tanık ise, Guardian'a verdiği telefon röportajında, "Toplu mezarda bulduğumuzda cesetleri kendi gözlerimle gördüm. Göğüslerinde birden fazla kurşun izi vardı. Birinin bacakları bağlıydı. Birinin kafasından vurulmuştu. İnfaz edildiler" diye konuştu. Öte yandan, dün Nasır Hastanesi önünde bir açıklama yapan Sivil Savunma Müdürlüğü yetkilileri, Refah’ta öldürülen gönüllülerin birinin başının kesik halde bulunduğunu söyledi. İsrail’in 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırılarda öldürdüğü sivil savunma gönüllüsü sayısının 110’a ulaştığını belirten yetkililer uluslararası güçlere duruma müdahale çağrısı yaptı.



