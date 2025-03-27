ABD'de Türk öğrenciye Gazze kelepçesi

ABD’de Gazze’ye destek veren öğrenciler hakkında başlatılan cadı avının son kurbanı Türk öğrenci Rümeysa Öztürk oldu. Massachusetts’teki Tufts Üniversitesi'nde Fulbright bursuyla doktora eğitimi alan Öztürk, dün yüzü maskeli 6 görevli tarafından ters kelepçeyle gözaltına alındı. Sosyal medyaya yansıyan güvenlik kamerası görüntülerinde, sivil ve bazıları yüzü maskeli 6 görevlinin, Öztürk'ün etrafını sardığı ve elinden zorla telefonunu almaya çalıştığı görüldü. ICE görevlileri, Türk öğrencinin ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına alırken, Öztürk'ün sesli itirazları kamera kayıtlarına yansıdı. Öztürk, ICE veri tabanında "gözaltında" olarak listelenirken avukatı Mahsa Khanbabai, hiç bir suçlama yöneltilmeyen Öztürk’ten haber alınamadığını söyledi.