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Güney Afrika mali nedenlerle Bulgaristan'daki Büyükelçiliğini kapatıyor

Güney Afrika mali nedenlerle Bulgaristan'daki Büyükelçiliğini kapatıyor

19:576/05/2025, Salı
AA
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Güney Afrika Cumhuriyeti
Güney Afrika Cumhuriyeti

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, Bulgar makamlarıyla istişare edilerek alınan kararda mali sebeplerle Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Büyükelçiliğini kapatacağı bildirildi.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından (DIRCO) yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Sofya Büyükelçiliğinin 30 Haziran'dan itibaren kapatılmasına karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, bu kararın, ulusal kaynak tahsisine öncelik verme ihtiyacı nedeniyle alındığı belirtilerek,
"DIRCO, bu adımın Güney Afrika'nın Bulgaristan ile uzun süreli ve samimi ilişkilerine verdiği değeri yansıtmadığının altını çiziyor."
ifadesi kullanıldı.

Kararın, Bulgar makamlarıyla istişare edilerek alındığı kaydedilen açıklamada, Bulgaristan ile diplomatik ve konsolosluk ilişkilerinin Güney Afrika'nın Atina Büyükelçiliğine akredite şekilde yürütüleceği bilgisi verildi.




#bulgaristan
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