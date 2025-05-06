Güney Afrika mali nedenlerle Bulgaristan'daki Büyükelçiliğini kapatıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, Bulgar makamlarıyla istişare edilerek alınan kararda mali sebeplerle Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Büyükelçiliğini kapatacağı bildirildi.
Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından (DIRCO) yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Sofya Büyükelçiliğinin 30 Haziran'dan itibaren kapatılmasına karar verildiği duyuruldu.
Kararın, Bulgar makamlarıyla istişare edilerek alındığı kaydedilen açıklamada, Bulgaristan ile diplomatik ve konsolosluk ilişkilerinin Güney Afrika'nın Atina Büyükelçiliğine akredite şekilde yürütüleceği bilgisi verildi.