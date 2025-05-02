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Türkiye’den Afrika’ya 4 milyar dolar

Türkiye’den Afrika’ya 4 milyar dolar

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:002/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye, Afrika Kalkınma Fonu’na sağladığı 3 yıllık ödenek aktarımını 4 milyar dolara çıkaracak.

Afrika’nın düşük gelirli ülkelerinin sosyoekonomik kalkınması için ihtiyaç duyulan yıllık finansmanın artırılması için oluşturulan Afrika Kalkınma Fonu’nun bütçesinde artışa gidilecek. Fonun kuruluş anlaşması gereği düşük gelirli ülkelerine yıllık 276 milyar dolar gerekiyor. Bu tutarda yıllık 245 milyar dolarlık açık bulunduğu görüldü. Türkiye de fona olan desteğini artırmak için anlaşmanın tadiline ilişkin uluslararası sözleşmeyi Meclis gündemine aldı.


AFRİKA’DAKİ TÜRK İZİ DERİNLEŞECEK

Dışişleri Komisyonu’ndan geçerek Genel Kurul’a gönderilen anlaşmayla; Türkiye’nin fona 4 milyar dolarlık kaynak sağlanması öngörüldü. Bu kaynakla; her üç yıllık dönemde ilave 8,6 milyon insanın elektriğe, 6,5 milyon insanın ulaşıma ve 1,8 milyon kişinin istihdama sağlanmasına katkı sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürü Kerem Dönmez, fona son dönemde 55 milyon dolar kaynak aktarıldığını söyledi.


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