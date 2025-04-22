CANiK Güney Afrika’da gücünü katlıyor

Güney Afrika pazarının en hızlı büyüyen savunma sanayi markası CANiK, HuntEx 2025 fuarı için hazırlıklarını tamamladı.
Türk savunma sanayisinin lider üreticisi CANiK, yurt dışı pazarlardaki etkinliğini artırmak için tanıtım, pazarlama ve iş birliği faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.
CANiK, bu kapsamda 25-28 Nisan 2025 tarihlerinde Midrand, Güney Afrika’da düzenlenen HuntEx 2025 fuarına güçlü bir katılım sağlayacak.
CANiK, dünyanın en zorlu tabanca pazarlarından biri olan Güney Afrika’da son dönemde yakaladığı yüksek büyüme ile dikkati çekiyor. Güney Afrika’nın rekabetçi pazarında en hızlı büyüyen savunma sanayi markası olan CANiK, son iki yılda ihracatını 13 kat artırmayı başardı.
CANiK, fuarda sergileyeceği yenilikçi ürünü METE MC9 PRIME ile bu pazardaki büyümesini destekleyecek. METE MC9 PRIME, dahili kompansatör, 90 derece düz tetik ve ince tasarımıyla öne çıkıyor.
Ürün kalitesi yanında eğitim programları ve satış sonrası hizmetler CANiK’in başarısını destekliyor. CANiK ACADEMY, bugüne kadar Güney Afrika’da 300’den fazla kişiye tabanca eğitimi verdi. CANiK Güney Afrika Atış Takımı'nın başarıları, satış sonrası hizmetlerin etkinliği ve agresif pazarlama kampanyaları başarının yapı taşları oldu.
“Özgün ürün + nitelikli eğitim + kaliteli satış sonrası hizmet” üçlüsüne dayalı çok yönlü strateji, pazarda oluşan kullanıcı sadakati ve markaya duyulan güvenle birleşince kısa sürede önemli bir pazar payı getirdi.
CANiK, fuar boyunca yapacağı faaliyetler ve görüşmelerle Güney Afrika ve bölge ülkelerdeki varlığını güçlendirip yeni iş birliklerine kapı aralayacak.
SYS Grup – CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, dünyanın farklı coğrafyalarında yakaladıkları başarıyı Güney Afrika’ya taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Güney Afrika gibi zorlu bir pazarda yakaladıkları başarının ürünlerinin kalitesini ortaya koyduğuna işaret eden Aral, şöyle konuştu: