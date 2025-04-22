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CANiK Güney Afrika’da gücünü katlıyor

CANiK Güney Afrika’da gücünü katlıyor

14:2822/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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CANİK, Güney Afrika'da düzenlenecek HuntEx 2025 fuarına katılacak.
CANİK, Güney Afrika'da düzenlenecek HuntEx 2025 fuarına katılacak.

Güney Afrika pazarının en hızlı büyüyen savunma sanayi markası CANiK, HuntEx 2025 fuarı için hazırlıklarını tamamladı.

Türk savunma sanayisinin lider üreticisi CANiK, yurt dışı pazarlardaki etkinliğini artırmak için tanıtım, pazarlama ve iş birliği faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

CANiK, bu kapsamda 25-28 Nisan 2025 tarihlerinde Midrand, Güney Afrika’da düzenlenen HuntEx 2025 fuarına güçlü bir katılım sağlayacak.

CANiK, dünyanın en zorlu tabanca pazarlarından biri olan Güney Afrika’da son dönemde yakaladığı yüksek büyüme ile dikkati çekiyor. Güney Afrika’nın rekabetçi pazarında en hızlı büyüyen savunma sanayi markası olan CANiK, son iki yılda ihracatını 13 kat artırmayı başardı.

CANiK, fuarda sergileyeceği yenilikçi ürünü METE MC9 PRIME ile bu pazardaki büyümesini destekleyecek. METE MC9 PRIME, dahili kompansatör, 90 derece düz tetik ve ince tasarımıyla öne çıkıyor.

Ürün kalitesi yanında eğitim programları ve satış sonrası hizmetler CANiK’in başarısını destekliyor. CANiK ACADEMY, bugüne kadar Güney Afrika’da 300’den fazla kişiye tabanca eğitimi verdi. CANiK Güney Afrika Atış Takımı'nın başarıları, satış sonrası hizmetlerin etkinliği ve agresif pazarlama kampanyaları başarının yapı taşları oldu.

“Özgün ürün + nitelikli eğitim + kaliteli satış sonrası hizmet” üçlüsüne dayalı çok yönlü strateji, pazarda oluşan kullanıcı sadakati ve markaya duyulan güvenle birleşince kısa sürede önemli bir pazar payı getirdi.

CANiK, fuar boyunca yapacağı faaliyetler ve görüşmelerle Güney Afrika ve bölge ülkelerdeki varlığını güçlendirip yeni iş birliklerine kapı aralayacak.

SYS Grup – CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral

SYS Grup – CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, dünyanın farklı coğrafyalarında yakaladıkları başarıyı Güney Afrika’ya taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Güney Afrika gibi zorlu bir pazarda yakaladıkları başarının ürünlerinin kalitesini ortaya koyduğuna işaret eden Aral, şöyle konuştu:

“Ulaştığımız başarı gerçekten gurur verici ama bununla yetinmiyoruz. Bu fuarla birlikte METE MC9 PRIME tabancamızı bu pazara sunuyoruz. İleri teknolojiye sahip ürünlerimiz, başarıya giden yolda en büyük güvencemiz. Bunu; eğitim, satış sonrası destek ve kullanıcı deneyimi gibi alanlardaki hizmetlerimizle taçlandırıyoruz. Güney Afrika’da kısa sürede yakaladığımız büyüme ivmesi, agresif pazarlama stratejilerimiz, sahadaki ekiplerimizin başarısı ve CANiK ACADEMY’nin katkılarıyla oluştu. Şunu net biliyoruz ki, eğer ürününüz iyiyse, zorlu pazarlar bunu çok daha iyi fark ediyor. Hedefimiz, Türkiye’yi başarıyla temsil ederken bu pazarda uzun vadeli kalıcılık sağlamaktır. HuntEx 2025, bu vizyonun önemli bir adımıdır. Bu fuara, Güney Afrika’da pazar hakimiyeti en hızlı büyüyen tabanca markası unvanıyla katılıyoruz. Bundan sonra da bu büyümeyi sürdürmek ve artırmak için Güney Afrika’da olacağız.”


#CANiK
#Savunma Sanayi
#Güney Afrika
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