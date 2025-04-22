CANiK Güney Afrika’da gücünü katlıyor

“Ulaştığımız başarı gerçekten gurur verici ama bununla yetinmiyoruz. Bu fuarla birlikte METE MC9 PRIME tabancamızı bu pazara sunuyoruz. İleri teknolojiye sahip ürünlerimiz, başarıya giden yolda en büyük güvencemiz. Bunu; eğitim, satış sonrası destek ve kullanıcı deneyimi gibi alanlardaki hizmetlerimizle taçlandırıyoruz. Güney Afrika’da kısa sürede yakaladığımız büyüme ivmesi, agresif pazarlama stratejilerimiz, sahadaki ekiplerimizin başarısı ve CANiK ACADEMY’nin katkılarıyla oluştu. Şunu net biliyoruz ki, eğer ürününüz iyiyse, zorlu pazarlar bunu çok daha iyi fark ediyor. Hedefimiz, Türkiye’yi başarıyla temsil ederken bu pazarda uzun vadeli kalıcılık sağlamaktır. HuntEx 2025, bu vizyonun önemli bir adımıdır. Bu fuara, Güney Afrika’da pazar hakimiyeti en hızlı büyüyen tabanca markası unvanıyla katılıyoruz. Bundan sonra da bu büyümeyi sürdürmek ve artırmak için Güney Afrika’da olacağız.”