CANiK ve grup şirketlerinden Londra çıkarması

"Birleşik Krallık, SYS Grup için öncelikli bir pazar konumunda ve bu etkinlik, bu bölgedeki varlığımızı güçlendirmek adına kritik bir fırsat sundu. Grup şirketlerimizden AEI Systems ve CANiK’in geliştirdiği üstün nitelikli silahlarımız, UNIROBOTICS tarafından tasarlanan ileri teknoloji Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) ile geniş bir yelpazede platformlara entegre edilebilme yeteneğiyle öne çıkıyor. Bu entegrasyon kabiliyeti, modern savunma ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunma konusundaki kararlılığımızın en güçlü göstergesidir. Bu başarımız, hem savunma sanayii iş birliklerimizi geliştirmek hem de Birleşik Krallık pazarında daha etkin bir şekilde yer almak adına önemli bir adım oldu"