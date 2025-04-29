Sanayicide faiz ve Çin baskısı

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları sonrasında Çinli şirketlerin Türkiye'nin ihracatta güçlü olduğu bölgelere yönelmesinin risklerine dikkat çekiliyor. 300 milyar dolarlık küresel büyüklüğe sahip ev ve mutfak eşyaları sektörünün önemli isimleri önümüzdeki dönemdeki fırsatlar yanında Çin'den gelebilecek risklere karşı dikkat çekti. 22-23 Mayıs’ta 70’ten fazla ülkeden 200’ün üzerinde nitelikli alıcı ile Türkiye’den 100’ün üzerinde üreticiyi İstanbul'da buluşturacak olan 'Turkish Houseware by Invitation Only Türkiye’ etkinliğinin toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.





70'TEN FAZLA ÜLKEDEN 200 KATILIMCI İSTANBUL'DA

Toplantıda konuşan sektör temsilcileri, faizlerin yüksek olduğu ve finansmana erişimin zorlaştığı bir ortamda yakın coğrafyamızda ihracatçı için belirecek Çin malları tehlikesine dikkat çekti. 150 milyar dolarla züccaciye ve ev eşyası ihracatında lider olan Uzak Doğu devinin arz fazlası ürünlerini Orta Doğu, Kafkasya, Afrika gibi bölgelere pazarlamaya çalışacağı belirtildi. Toplantıda, olası Çin malı istilasına karşı yerli üretimin korunması ve teşviklerin önemi vurgulandı. EVSİD Başkanı Talha Özger, “Türkiye’den 100’den fazla ev ve mutfak eşyaları üreticisi etkinliğimize katılıyor. Avrupa, Amerika, Latin Amerika ülkeleri, Afrika ve Orta Doğu’dan 70'ten fazla ülkeden 200’den fazla alıcı Türk üreticilerle buluşacak” dedi. Türk ev ve mutfak eşyaları sektörünün ihracat rakamları hakkında da değerlendirmelerde bulunan Talha Özger, ihracatçılar olarak 2024 yılını zor bir yıl olarak nitelendirdiklerini söyledi.





FAİZ VE KUR BASKISINA RAĞMEN ÜRETİME DEVAM

2024’te dış pazardaki daralmanın yanında içeride faiz ve kur baskısı nedeniyle sektör olarak ihracat hedeflerine ulaşamadıklarını kaydeden Özger şunları söyledi, “Yıllık bazda 2023 yılına göre yüzde 1,3 düşüşle 3,16 milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaştık. 2025’e de kayıplarla başladık. İlk 2 ayda ihracatımız 2024’e göre yüzde 10’luk düşüş yaşadı. Ancak üçüncü ay itibariyle düşüş hız kesti. 2025’in ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4’lük düşüşle 741 milyon dolarlık ihracata imza attık. Mart itibarıyla trend yönünü yukarı çevirdi. Özellikle ihracatımızı ülkeler bazında incelediğimizde ilk 5 pazarımızın Avrupa ülkeleri olduğunu ve bunun 5 toplam ihracatımızın yüzde 30'unu oluşturduğunu görüyoruz.”



