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Takım kuracak bütçeyi faize veremeyiz

Takım kuracak bütçeyi faize veremeyiz

Ekonomi Servisi
04:0029/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
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Serdal Adalı
Serdal Adalı

Beşiktaş’ın yüzde 51’lik kısmına sahip olduğu Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş bedelli sermaye artırımı başvurusu SPK tarafından 10 Nisan 2025 tarihinde onaylandı. Şirket’in çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle yüzde 400 artışla 1,2 milyar TL’den 6 milyar TL’ye yükseltilecek. Bedelli sermaye artırımında rüçhan hakkı kullanmak için son gün 30 Nisan Çarşamba (yarın) olurken, sermaye artışı işlemine Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Halk Yatırım”) aracılık ediyor.


SERMAYE ARTIRIMINA SPK'DAN ONAY

Beşiktaş JK Başkanı Serdal Adalı açıklamasında, “Mevcut yönetim olarak göreve, kulübün ciddi mali sorunlarla karşı karşıya olduğu bir dönemde talip olduk ve geldik. Kulübümüzün yıllık 50 milyon avroya ulaşan faiz yükü, sportif başarıların önündeki en büyük engel. Takım kuracak bütçeyi faize veremeyiz. Bu nedenle kulübümüzün sürdürülebilir büyümesini sağlamak, mali yapımızı daha sağlam temellere oturtmak amacıyla sermaye artırımına gitme kararı almıştık. SPK’nın onay verdiği bu işlemden elde edeceğimiz kaynakla, konsorsiyum kredisini kapatarak nakit akışımızı rahatlatmayı hedefliyoruz" dedi.


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