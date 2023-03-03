Güney Afrikalı STK'ler depremzedeler için 1,2 milyon dolarlık ayni yardım gönderdi

Türkiye ve çevresi 123 yılda 6 ve üzeri büyüklüğündeki 231 depremle sarsıldı.
Güney Afrikalı sivil toplum kuruluşları (STK), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için bugüne kadar yaklaşık 1,2 milyon dolar tutarında ayni yardımda bulundu.
En az 10 bin kilometre öteden Türkiye'ye dostluk elini uzatan Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika kıtasından en fazla yardım malzemesi ve arama kurtarma personeli gönderen ülkelerden biri oldu.
Yardım toplama merkezleri olarak belirlenen Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğu, Johannesburg Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Türk Kültür Merkezi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Pretorya Ofisi ve beyaz eşya firması Arçelik/DEFY'nin Durban'daki tesisleri, Güney Afrikalılardan gelen yardım malzemeleriyle dolup taştı.
Güney Afrika'dan Türkiye'ye 100 tonun üzerinde yardım malzemesi
Kandaş, bu ayni yardımların 860 çadır, 239 jeneratör, 116 seyyar tuvalet, 69 yatak, 3 bin 304 uyku tulumu, 6 bin 255 battaniye, 641 ısıtıcı, 46 seyyar ocak ve 4 tonluk giysiyi içerdiğini söyledi.
110 bin dolarlık nakdi yardım
Güney Afrika hükümetinin de bu süreçte 10 tonluk tıbbi malzeme yardımında bulunduğunu kaydeden Kandaş, Güney Afrika Polis Teşkilatının da 5 K-9 köpeği ile 6 kişilik arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdiğini anlattı.
Kandaş, büyükelçilikte açılan taziye defterine Güney Afrikalıların yoğun ilgi gösterdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
- "Güney Afrika halkının bu zor günlerde göstermiş olduğu dayanışmayla, iki ulus arasında sonsuza kadar yaşanacak gönül köprülerinin temelleri atılmış oldu. 10 bin kilometre öteden gösterilen bu yardım eli, şüphesiz iki ülke ilişkilerini hem güçlendirecek hem de insani ilişkiler ve gönül bağımız açısından önemli katkı sağlayacaktır. Güney Afrika hükümetine ve halkına minnettarız. Güney Afrika'da yaşayan vatandaşlarımıza minnettarız."