Güney Afrikalı STK'ler depremzedeler için 1,2 milyon dolarlık ayni yardım gönderdi

"Güney Afrika halkının bu zor günlerde göstermiş olduğu dayanışmayla, iki ulus arasında sonsuza kadar yaşanacak gönül köprülerinin temelleri atılmış oldu. 10 bin kilometre öteden gösterilen bu yardım eli, şüphesiz iki ülke ilişkilerini hem güçlendirecek hem de insani ilişkiler ve gönül bağımız açısından önemli katkı sağlayacaktır. Güney Afrika hükümetine ve halkına minnettarız. Güney Afrika'da yaşayan vatandaşlarımıza minnettarız."