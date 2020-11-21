Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Hem katil hem işkenceci
ASYA

Hem katil hem işkenceci

Suudi Arabistan’da 2017’de hapishaneye çevrilen Ritz Carlton’da tutulup dayaktan geçirilen işadamı ve prenslerden bazıları yaşadıklarını anlattı. Buna göre Veliaht Prens Muhammed Bin Selman’ın iktidarını pekiştirmek için sahneye konulan bu olayda yer alan gardiyanlar bir yıl sonra Kaşıkçı cinayetinde de görev aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Önce prenslere şiddet uyguladılar sonra Kaşıkçı'yı katlettiler.
Önce prenslere şiddet uyguladılar sonra Kaşıkçı'yı katlettiler.

Suudi Arabistan’da 2017’de bazı iş adamları ve prenslerin yolsuzluk soruşturması kapsamında başkent Riyad’daki bir otelde tutulmasında görev verilen kişilerin, ertesi yıl gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde de yer aldığı, hatta Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın ilk olaydan sıyrılmasının cinayete kapı araladığı belirtildi. Guardian gazetesinin Ritz Carlton Oteli’nde gerçekleşen olayın 3. yılı dolayısıyla yayınladığı haberde, bazı şahitlerin ağzından yaşananlar anlatıldı. Kaynakların isminin verilmediği habere göre, gözaltılar genellikle telefon görüşmeleriyle başladı. Hedefteki kişiler, Veliaht Prens Muhammed bin Selman veya Kral Selman bin Abdülaziz ile sözde toplantılara çağrılarak gözaltına alındı. Bazı iş adamlarına da kraliyet mahkemesi yetkililerinin onlarla evlerinde görüşeceği söylendi. Ancak bunun yerine güvenlik görevlileri gelerek bu kişileri hapishaneye dönüştürülen otele götürdü.

Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü güne ait yeni görüntüleri paylaşıldı
OYNAT 00:48
Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğü güne ait yeni görüntüleri paylaşıldı
TRT World, Suudi gazetecisi Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de İstanbul'da Suudi konsolosluğuna girişini gösteren görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Kaşıkçı'nın nişanlısı ile ayrılması ve üzeri aranarak konsolosluğa girmesi gözüküyor...


‘DAYAK GECESİ’ AKTÖRLERİ

Bir kaynak, “İlk gece herkesin gözleri bağlıydı ve neredeyse herkes, Mısır istihbaratının ‘dayak gecesi’ dediği şeye maruz kaldı. İnsanlara neden orada olduklarını bilip bilmedikleri soruldu. Kimse bilmiyordu. Çoğu dövüldü, bazıları kötü dövüldü. Stres pozisyonunda (kişinin duvara yapışık ayak parmakları üzerinde tutulması) duvara bağlı insanlar vardı. Bu saatlerce sürdü ve işkenceyi yapanların hepsi Suudi’ydi” dedi. Ertesi gün sorgulamaya geçildiğini, özellikle ülke dışındaki mal varlıkları konusunda bilgi istendiğini anlatan kaynak, bazı kişilerin eşlerini aldatma gibi özel hayatlarına dair bilgilerin ifşa edilmesiyle tehdit edildiğini söyledi. Kaynak, ancak sorgulamayı yapanların finans dünyasının işleyişi konusunda yeterli bilgi sahibi olmadığını, tüm mal varlıklarının nakit olarak tutulduğunu zannettiklerini kaydetti. Haberde sözlerine yer verilen başka bir kişi de “Bu, sadece onun (Muhammed bin Selman’ın iktidarını pekiştirmesi için yapıldı. Kaşıkçı vahşetinden önce yaşandı. Bundan sıyrılması, ikincisini (Kaşıkçı cinayeti) yapmasına izin verdi. Ritz Carlton’daki olayda görev alan gardiyanlar cinayette de görev aldı” dedi.

İşte vahşetin kayıtları: Tüyler ürpertici
GÜNDEM
İşte vahşetin kayıtları: Tüyler ürpertici

Abone Ol Google News
Faiz ve kur sarmalından kurtulmalıyız

Faiz ve kur sarmalından kurtulmalıyız

Erdoğan, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi.
Vandallık!

Vandallık!

​Ermenistan Ağdam'dan geriye harabe bir şehir bıraktı.
Kıbleyi şaşırdılar

Kıbleyi şaşırdılar

​Filistin'i İsrail'e peşkeş çeken Selman iyice çıldırdı.
Baro başkanına<br>taciz incelemesi

Baro başkanına
taciz incelemesi

​Türkiye Barolar Birliği harekete geçti.

Aşı olacak<br>gönüllü aranıyor

Aşı olacak
gönüllü aranıyor

Virüse yakalanmamış vatandaşlar gönüllü olabilecek.

Macron faşizmi<br>zirve yaptı

Macron faşizmi
zirve yaptı

​İslami kurumlara ağır tehdit ve yaptırım yürürlükte.
Kimlerin çukurlar <br>kazdığını biliyoruz

Kimlerin çukurlar
kazdığını biliyoruz

Bakan Kurum'un 'kepçe' yanıtı HDP'lileri çıldırttı.
Yıllar sonra <br>ezan sesi duyuldu

Yıllar sonra
ezan sesi duyuldu

İşgalden kurtarılan Ağdam'a Azerbaycan bayrağı dikildi.
Giresun'da akılalmaz olay

Giresun'da akılalmaz olay

10 dakika ayıyla boğuştu, köpekler sayesinde hayatı kurtuldu.

Kısıtlamalar başladı

Kısıtlamalar başladı

​Paket servis uygulaması yapılacak.
TEM'de çekici tehlikesi

TEM'de çekici tehlikesi

​Zikzaklar çizerek duvara çarptı.
Ölü ve vaka <br>sayısında sıçrama

Ölü ve vaka
sayısında sıçrama

​Koronavirüs tablosu ağırlaşıyor.
Sokağa çıkma yasağı <br>ne zaman başlıyor

Sokağa çıkma yasağı
ne zaman başlıyor

​Sokağa çıkma yasağı ile ilgili önemli detay.
MSB duyurdu

MSB duyurdu

Askerlik sevk tarihleri ertelendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.