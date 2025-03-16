İngiltere Birmingham'da çöp krizi: Kenti fareler bastı

İşçilerin bağlı olduğu Unite Sendikası, belediyenin adil bir ücret artışı sunarak sorunu çözebileceğini savunuyor.





Ancak Birmingham Şehir Konseyi, Unite üyelerine adil ve makul bir teklif sunduklarını, ancak grevin devam etmesinin kent sakinleri için büyük bir aksaklığa yol açacağını ifade ediyor.





Sendika, belediyenin 150 işçinin yıllık maaşını 8 bin sterlin azaltacağını öne sürerken, belediye yetkilileri bu iddiayı reddediyor ve hizmetlerin yeniden yapılandırılmasının mali istikrar açısından zorunlu olduğunu vurguluyor.





"Çöpler haşereleri şehre çekiyor"

Ulusal Haşere Teknisyenleri Derneği (NPTA) teknik yöneticisi Grahame Turner, Birmingham'daki durumun giderek tehlikeli bir hale geldiğini belirterek, "Bu ciddi bir halk sağlığı riski. Çürüyen gıdalar fareler, sıçanlar ve hatta sincaplar için açık bir davet" dedi.





Turner, grev nedeniyle biriken çöplerin haşereleri kente çektiğini belirterek, "Bir kez geldiklerinde, sıcak bir barınak ve daha fazla yiyecek bulmak için çevreyi keşfetmeye başlarlar" uyarısında bulundu.





"Sadece rahatsız edici değiller, aynı zamanda ölümcül hastalıklar taşıyorlar. Sıçanlar ve fareler leptospiroz, hantavirüs ve salmonella gibi hastalıkları bulaştırabilir. Elektrik kablolarını kemirerek yangın riski oluşturabilir ve ciddi maddi hasarlara yol açabilirler" ifadelerini kullandı.





Turner, vatandaşlara çöp poşetlerini açıkta bırakmamaları konusunda uyarıda bulunarak, "Atıkları mümkünse kapalı kutulara veya konteynerlere koyun ve eğer imkanınız varsa yerel bir çöp toplama merkezine götürün" dedi.





Grev yaz aylarına kadar sürebilir

Unite Sendikası, belediyenin grevi kırmak amacıyla geçici işçi çalıştırdığını iddia ederek, grevin yaz aylarına kadar sürebileceğini belirtti.



