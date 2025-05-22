İngiltere toprak kaybetti: Chagos Takımadaları anlaşmayla Morityus'a devredildi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer , ülkesinin kontrolündeki Chagos Takımadaları 'nın Morityus 'a devrine ilişkin anlaşmanın imzalandığını doğrulayarak bu anlaşmanın, takımadaların en büyüğü Diego Garcia Adası 'ndaki ABD-İngiltere ortak askeri üssü nü uzun vadede korumanın "tek yolu" olduğunu bildirdi.

Starmer ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey , Hertfordshire'da basına yaptıkları açıklamada, Hint Okyanusu'ndaki Chagos Takımadaları 'nın Morityus'a devri konusunda bu ülkeyle imzaladıkları anlaşmaya ilişkin konuştu.

Başbakan Starmer, bu anlaşmayı yapmak zorunda olduklarını, aksi takdirde Morityus'un İngiltere'yi uluslararası mahkemelere götüreceğini ve muhtemelen kazanacağını ifade etti.

"Askeri üssü korumanın tek yolu anlaşma"

Starmer, anlaşma kapsamında olan Chagos Takımadaları'nın en büyüğü Diego Garcia Adası'ndaki ABD-İngiltere ortak askeri üssüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, bu üssün İngiltere ve ABD'nin "hayati kabiliyetlerine erişim sağladığını" söyledi.

" Bu üssün stratejik konumu son derece önemli. " ifadesini kullanan Starmer, Ada'daki üssün güvenliklerinin temelini oluşturduğunu kaydetti.

Starmer, anlaşmanın, adadaki ABD-İngiltere ortak askeri üssünü uzun vadede korumanın "tek yolu" olduğunun altını çizdi. "Başka bir alternatif yok" diyen Starmer, bu kararın ulusal güvenliği korumak için alındığını vurguladı.

Keir Starmer, ​​​​​​​"Bu anlaşmayı şimdi bizim şartlarımızla kabul ederek, üssün gelecek yüzyılda da faaliyet göstermesini ve gelecek nesiller için güvende olmamıza yardımcı olmasını sağlıyoruz." dedi.

Başbakan Starmer, ayrıca, ülkesinin anlaşmayı kabul etmemesi halinde diğer ülkelerin Ada'da üs kurmasını engelleyemeyeceklerinin altını çizdi.

Starmer, ABD Başkanı Donald Trump dahil ülkesinin müttefiklerinin anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını aktardı.

"Harekete geçmemek bir seçenek değildi"

İngiltere Savunma Bakanı John Healey de ülkesinin birkaç hafta içinde üs üzerindeki egemenliğini zayıflatacak yeni hukuki kararlarla karşı karşıya kalabileceğini öne sürdü.

"İşte bu yüzden harekete geçtik." diyen Healey, İngiltere'nin müttefiklerinin de bu anlaşmayı desteklediklerini aktardı.

Bakan Healey, buna karşın, Çin, Rusya ve İran'ın anlaşmanın çöktüğünü görmek istediğini savunarak "Harekete geçmemek bir seçenek değildi." diye konuştu.

Healey, İngiliz halkının ve İngiliz silahlı kuvvetlerinin bu anlaşma sayesinde bugün ve gelecekte daha güvende olacağı değerlendirmesinde bulundu.

"Starmer vatanımızı teslim ediyor"

Öte yandan Chagos Adaları'ndan bir ordu gazisi, canlı yayında konuşarak başbakanın kararını kınadı.

İngiltere için hayatını riske attığını ifade eden gazi, "Şimdi Starmer vatanımızı teslim ediyor. Ülkemin Mauritius'a gitmesini görmektense ölmeyi tercih ederim." dedi.

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Chagos Takımadaları'nın Morityus'a devrine ilişkin anlaşmanın imzalanmasına saatler kala ihtiyati tedbir kararı alarak, anlaşmanın tamamlanmasını engellemiş, ancak daha sonra kararını geri çekmişti.

İngiltere, Chagos Takımadaları'nı Morityus'a devredeceğini duyurmuştu

İngiltere, Ekim 2024'te kontrolünde tuttuğu Chagos Takımadaları'nı Morityus'a devredeceğini açıklamıştı.

Anlaşmaya stratejik öneme sahip ABD-İngiltere ortak askeri üssünün bulunduğu, Chagos Takımadaları'nın en büyüğü Diego Garcia Adası'nın da dahil edildiği ancak üssün bu adada kalmayı sürdüreceği belirtilmişti. Bölgesel ve küresel güvenlikte hayati rol oynayan bu üssün uzun vadeli, güvenli ve etkin şekilde işletilmesini sağlama konusunda iki ülkenin de kararlı olduğu vurgulanmıştı.

Anlaşma uyarınca askeri üs, ilk olarak gelecek 99 yıl boyunca İngiltere ve ABD'nin yetki alanında kalacak.

İngiltere ve Morityus hükümetlerinden 13 Ocak'ta yapılan ortak açıklamada da iki ülkeden temsilcilerin başkent Londra'da, Chagos Takımadaları ve en büyük adası Diego Garcia'nın geleceğine ilişkin verimli görüşmeler gerçekleştirdikleri bildirilmişti.

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkelerinden Morityus Cumhuriyeti, 1598'de Hollanda, 1715'te Fransa sömürgesi oldu. Morityus, 1814'teki Paris Anlaşması ile İngiltere'nin hakimiyetine girdi.

Yaklaşık 150 yıl bu adaları sömüren İngiltere, Birleşmiş Milletlerin (BM) baskısıyla 1968'de Morityus'a bağımsızlığını vermeden 3 yıl önce Chagos Takımadaları'nı ülkeden ayırarak elinde tuttu.







