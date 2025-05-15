Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İngiltere Başbakanı'nın evini kundaklamakla suçlanan Ukraynalı tutuklandı

İngiltere Başbakanı'nın evini kundaklamakla suçlanan Ukraynalı tutuklandı

23:1915/05/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Şüpheli 3 farklı kundaklama suçundan tutuklandı.
Şüpheli 3 farklı kundaklama suçundan tutuklandı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in 12 Mayıs'ta evinde çıkan yangının ardından gözaltına alınan şüpheli 21 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Roman Lavrynovych, üç farklı kundaklama suçundan tutuklandı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in evinde yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan Ukrayna vatandaşı Roman Lavrynovych, üç farklı kundaklama suçundan tutuklandı.

Londra Metropolitan Polisi, Başbakan Starmer'in evinde 12 Mayıs'ta çıkan yangının ardından gözaltına alınan şüpheli ile ilgili bilgileri açıkladı.

Şüphelinin Londra'nın Sydenham bölgesinde yaşayan 21 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Roman Lavrynovych olduğunu belirten polis, Lavrynovych'in üç farklı kundaklama suçundan tutuklandığını kaydetti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer

Yarın hakim karşısına çıkacak.

Lavrynovych'in Kraliyet Savcılığı tarafından "8, 11 ve 12 Mayıs'ta araç, ev girişi ve bir evi ateşe vermekten" tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, evinin girişi yakılan kişinin başbakan olmasından dolayı sürecin terörle mücadele polislerince yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Lavrynovych, yarın hakim karşısına çıkacak.

İngiltere Başbakanı Starmer'in evinde 12 Mayıs sabah 03.30 sularında yangın çıktığı ihbarı yapılmıştı. Yangında evin girişi hasar görmüş, ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Yaklaşık yarım saat süren yangınla ilgili Lavrynovych 13 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.



#İngiltere Başbakanı Keir Starmer
#ingiltere
#Ukrayna
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteoroloji'den 3 il için kuvvetli fırtına uyarısı: Hızı 90 kilometreye ulaşacak