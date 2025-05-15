İngiltere Başbakanı'nın evini kundaklamakla suçlanan Ukraynalı tutuklandı

Londra Metropolitan Polisi, Başbakan Starmer'in evinde 12 Mayıs'ta çıkan yangının ardından gözaltına alınan şüpheli ile ilgili bilgileri açıkladı.

Şüphelinin Londra'nın Sydenham bölgesinde yaşayan 21 yaşındaki Ukrayna vatandaşı Roman Lavrynovych olduğunu belirten polis, Lavrynovych'in üç farklı kundaklama suçundan tutuklandığını kaydetti.

Lavrynovych'in Kraliyet Savcılığı tarafından "8, 11 ve 12 Mayıs'ta araç, ev girişi ve bir evi ateşe vermekten" tutuklandığı bildirildi.