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İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in evinde yangın çıktı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in evinde yangın çıktı

10:3014/05/2025, среда
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Keir Starmer
Keir Starmer

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın başkent Londra'nın kuzeyinde bulunan özel konutunda çıkan yangınla ilgili 21 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.

İngiltere Başbakanı
Keir Starmer
'ın başkent Londra'nın kuzeyinde bulunan özel konutunda yangın çıktı

Olayda yaralanan olmazken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor.


Londra polisi, yangınla bağlantılı olduğu değerlendirilen bir kişinin sabah erken saatlerde gözaltına alındığını açıkladı.


Bir kişi gözaltında


21 yaşındaki şüphelinin sorgusu sürüyor.


Soruşturma kapsamında, olay yerinde görülen bir aracın da arandığı belirtildi.


Polis, yalnızca bu yangını değil, aynı günlerde yaşanan üç ayrı yangını da kapsayan bir soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.


Birbiriyle bağlantılı üç yangın


İlk yangının Perşembe günü sabah saatlerinde, Başbakan Starmer'ın eviyle aynı sokakta park halinde bulunan küçük bir araçta çıktığı bildirildi.


İkinci yangının ise Pazartesi günü sabah erken saatlerde Islington bölgesinde bir evde meydana geldiği aktarıldı.


Üçüncü yangın ise Başbakan'ın Kentish Town'daki adresinde gerçekleşti.


Yaralanan yok


Evin giriş kısmında çıkan yangında şans eseri yaralanan olmadı.


Olayın ardından hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Starmer'ın güvenlik güçlerine hızlı müdahaleleri dolayısıyla teşekkür ettiği ifade edildi.


Starmer konut değiştirdi


Keir Starmer, geçtiğimiz Temmuz ayında başbakanlık görevine gelmesinden bu yana Londra'daki resmi konutu olan Downing Street'te ikamet ediyor.


Yangının meydana geldiği evin Starmer'a ait özel konut olduğu belirtildi.




#İngiltere
#Keir Starmer
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