İngiltere savaşa hazırlanıyor: 20 yıllık acil durum planı değişecek

İngiltere, gizli bir şekilde Rusya'nın askeri saldırısına hazırlık yapıyor.





İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, yetkililerden, Kremlin'in saldırı ihtimaline karşın 20 yıllık acil durum planını güncellemesi istendi.





Planda hükümetin savaş ilanına vereceği karşılık, kabine ve kraliyet üyelerini koruma planı ve kaynak stoklama gibi başlıklar bulunuyor.





Bakanlar, İngiltere'nin Rusya ve müttefikleri karşısında silah üstünlüğü konusunda geride kalmasından endişeli.





İNGİLTERE HAZIRLIKSIZ VE YETERSİZ

Bunun yanı sıra savunma açısından da İngiltere'nin hazırlıksız ve yetersiz olduğu düşünülüyor.





Uzmanlara göre, en büyük riski altyapı tesisleri, yakıt istasyonları ve nükleer güç santralleri barındırıyor.





"VATANI SAVUNMA PLANI"

Telegraph'a göre, Vatanı Savunma Planı adlı bu çalışma olası saldırıdan sonraki ilk günlere yönelik bir strateji ortaya koyuyor.





Planda, füze saldırıları, nükleer saldırılar veya siber saldırılara ilişkin senaryolar oluşturulacak.





SİBER SALDIRILAR İÇİN BİR İLK

Siber saldırılara acil durum planında ilk kez yer veriliyor.





Başbakan ve Bakanlar Kurulu'na savaş anında nasıl aksiyon alınacağı ve ne zaman sığınaklara gidileceği yönünde de yol göstermesi planlanıyor.





Savunma yetkilileri, İngiltere'nin kendi Demir Kubbe hava savunma sistemini oluşturması gerektiğini savunuyor.





"İNGİLİZ SAVUNMASI YERLE BİR OLURDU"

Geçen ay açıklanan bir raporda, Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nı başlattığı ilk gece Kiev'e düzenlediği hava saldırıları ele alındı.



