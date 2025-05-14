Kundaklamada Nazi izi gizlendi

Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, söz konusu polis tutanağı daha sonra bir memur tarafından elle değiştirilerek, “siyasi bir değerlendirme içermiyor” şekline çevrilmiş olabilir. Bu sebeple dosyaya dahil edilmediği düşünülen tutanakla ilgili yeniden bir inceleme başlatılarak usulsüzlük olup olmadığı araştırılacak.

Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, söz konusu polis tutanağı daha sonra bir memur tarafından elle değiştirilerek, “siyasi bir değerlendirme içermiyor” şekline çevrilmiş olabilir. Bu sebeple dosyaya dahil edilmediği düşünülen tutanakla ilgili yeniden bir inceleme başlatılarak usulsüzlük olup olmadığı araştırılacak.

Öte yandan korkunç olaya müdahil olan avukatlar Seda Başay Yıldız, Simon Rampp, Athanasios Antonakis, Radoslav Radoslavov ve Fatih Zingal yaptıkları ortak açıklamayla, "Solingen’de dört aile ferdinin hayatını kaybettiği, çok sayıda göçmen kökenli kişinin ağır yaralandığı bu siyasi açıdan son derece hassas kundaklama saldırısıyla ilgili elde edilmiş tüm bilgileri derhal ve eksiksiz şekilde Wuppertal Eyalet Mahkemesi’ne ve dolayısıyla müdahil taraflara sunmaları gerekmektedir! Ancak bu şekilde failin eylem gerekçeleri doğru şekilde değerlendirilebilir. Soruşturma makamlarının şu ana kadar izlediği parça parça bilgi sunma taktiği ise, davayı hem zaman hem de maliyet açısından gereksiz yere uzatmakta ve olayın arka planının tam olarak aydınlatılmasının istenmediği yönünde siyasi açıdan yıkıcı bir izlenim oluşturmaktadır. Bu yaklaşım ne mağdurlara ve yakınlarına, ne de Solingen halkına layıktır. Oysa herkesin, bu saldırının ardındaki gerçekleri eksiksiz ve doğru biçimde öğrenme hakkı vardır” ifadelerine yer verdi.