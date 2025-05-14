Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Kundaklamada Nazi izi gizlendi

Kundaklamada Nazi izi gizlendi

Aybike Eroğlu
Aybike Eroğlu
13:1014/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Henüz birkaç aydır Solingen'de yaşayan Kuncho Z. (29), eşi Katia (28) ve iki küçük çocukları Galia (2) ile Emilia (üç aylık), kundaklanan evin çatı katında hayatını kaybetti.
Henüz birkaç aydır Solingen'de yaşayan Kuncho Z. (29), eşi Katia (28) ve iki küçük çocukları Galia (2) ile Emilia (üç aylık), kundaklanan evin çatı katında hayatını kaybetti.

Almanya’nın Solingen şehrinde geçtiğimiz mayıs ayında 4 Türk’ün yakılarak öldürüldüğü korkunç olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Wuppertal Eyalet Mahkemesi’nde 14’ncü kez hakim karşısına çıkan saldırganın Nazi hayranı olduğuna dair bir polis tutanağının bugüne kadar saklandığı ortaya çıktı. Avukat Fatih Zingal, avukatların dahi haberdar olmadığı bu ifadeyi kimin gizlediğinin araştırılacağını söyledi.

Almanya'nın Solingen kentinde geçtiğimiz yıl çıkan yangında 4 Türk asıllı Bulgaristan vatandaşının hayatını kaybettiği kundaklama davasında skandal bir gelişme yaşandı. 12 Mayıs’ta Wuppertal Eyalet Mahkemesi’nde görülen duruşmada, olayın hemen ardından hazırlanan bir polis tutanağında saldırının “aşırı sağ” saikle işlenmiş olabileceğinin belirtildiği ortaya çıktı. Ancak bu polis tutanağı, mahkemeye ve davacı taraflara bugüne dek sunulmaması dikkat çekti.

USULSÜZLÜK ARAŞTIRILACAK

Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre, söz konusu polis tutanağı daha sonra bir memur tarafından elle değiştirilerek, “siyasi bir değerlendirme içermiyor” şekline çevrilmiş olabilir. Bu sebeple dosyaya dahil edilmediği düşünülen tutanakla ilgili yeniden bir inceleme başlatılarak usulsüzlük olup olmadığı araştırılacak.

14’NCÜ DURUŞMADA ORTAYA ÇIKTI

Yeni Şafak’a konuşan mağdur avukatlarından Fatih Zingal, 40 yaşındaki tutuklunun Wuppertal Bölge Mahkemesi'nde 14’ncü kez hâkim karşısına çıktığını söyledi. Dava sürecinde, Avukat Başay Yıldız’ın analiz edilmeyen verilerde Nazi propagandası içeren ırkçı görsellere rastlaması üzerine başvuru yaptığını da hatırlatan Zingal, yapılan analizde suçun aşırı sağcı saikli olabileceğiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Zingal ayrıca, suçun aşırı sağcı saikle işlendiğine dair bir polis notu olduğuna da dikkat çekerek, şu ana dek mahkemeye sunulmayan bu tutanakla ilgili inceleme yapılacağını ifade etti.

BELGELERİ EKSİKSİZ ŞEKİLDE SUNUN ÇAĞRISI

Öte yandan korkunç olaya müdahil olan avukatlar Seda Başay Yıldız, Simon Rampp, Athanasios Antonakis, Radoslav Radoslavov ve Fatih Zingal yaptıkları ortak açıklamayla, "Solingen’de dört aile ferdinin hayatını kaybettiği, çok sayıda göçmen kökenli kişinin ağır yaralandığı bu siyasi açıdan son derece hassas kundaklama saldırısıyla ilgili elde edilmiş tüm bilgileri derhal ve eksiksiz şekilde Wuppertal Eyalet Mahkemesi’ne ve dolayısıyla müdahil taraflara sunmaları gerekmektedir! Ancak bu şekilde failin eylem gerekçeleri doğru şekilde değerlendirilebilir. Soruşturma makamlarının şu ana kadar izlediği parça parça bilgi sunma taktiği ise, davayı hem zaman hem de maliyet açısından gereksiz yere uzatmakta ve olayın arka planının tam olarak aydınlatılmasının istenmediği yönünde siyasi açıdan yıkıcı bir izlenim oluşturmaktadır. Bu yaklaşım ne mağdurlara ve yakınlarına, ne de Solingen halkına layıktır. Oysa herkesin, bu saldırının ardındaki gerçekleri eksiksiz ve doğru biçimde öğrenme hakkı vardır” ifadelerine yer verdi.

#Almanya
#Solingen
#Seda Başay Yıldız
#Simon Rampp
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yaş çay alım fiyatı ne kadar? ÇAYKUR 783 bin ton alım yapacak