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Kanada'da olağanüstü hal ilan edildi

Kanada'da olağanüstü hal ilan edildi

21:5615/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
AA
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Kanada'da hızla yayılan yangın sonrası OHAL ilan edildi.
Kanada'da hızla yayılan yangın sonrası OHAL ilan edildi.

Kanada'nın Manitoba eyaletindeki Whiteshell​​​​​​​ Eyalet Parkı'nda, hızla yayılan orman yangınları nedeniyle iki kişinin hayatını kaybetmesi ve tahliyelerin başlaması üzerine olağanüstü hal ilan edildi.

Kanada yerel basınındaki habere göre, Manitoba Eyaleti Başbakanı Wab Kinew, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) koruma altındaki alanlar kategorisinde bulunan Whiteshell​​​​​​​ Eyalet Parkı'nda olağanüstü hal ilan edildiğini belirtti.

Olağanüstü hal ilanının, tahliyelerin daha güvenli şekilde yürütülmesine ve orman yangınlarıyla daha etkili mücadele edilmesine yardımcı olacağını vurgulayan Kinew, iki kişinin hayatını kaybettiğini doğrulayarak bu kişilerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Kanada'nın Manitoba eyaletindeki Whiteshell​​​​​​​ Eyalet Parkı'nda yangın.

Kinew, Manitoba Meclisi'nde bayrakların yarıya indirildiğini hatırlatarak, bunun yaşanan kayıplar karşısında duyulan üzüntüyü ve bu yılki orman yangınlarının duygusal etkisini yansıtan küçük bir jest olduğuna işaret etti.

Halka tahliye emirlerine uymaları çağrısında bulunan Kinew,
"Orman yangını olmayan bir bölgede bile olsa kontrolden çıkan herhangi bir yangın, potansiyel olarak kaynakları acil yardıma ihtiyaç duyduğumuz ön hatlardan uzaklaştırabilir."
dedi.



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