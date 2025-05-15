Sibirya bölgesindeki orman yangınları sürüyor

Rusya Acil Durum Bakanlığına bağlı ekipler havadan ve karadan söndürme ve soğutma çalışmalarını yürütüyor.
Rusya'da Sibirya'nın doğusundaki Zabaykal Çita bölgesinde çıkan orman yangınlarının söndürme çalışmaları sürüyor. Rusya Acil Durum Bakanlığına bağlı ekipler havadan ve karadan söndürme ve soğutma çalışmalarını yürütüyor.
Rusya'da Sibirya'nın doğusundaki Zabaykal Çita bölgesinde çıkan orman yangınlarının söndürme çalışmaları sürüyor. Rusya Acil Durum Bakanlığına bağlı ekipler havadan ve karadan söndürme ve soğutma çalışmalarını yürütüyor.
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