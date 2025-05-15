Bir ile daha ormanlık alanlara giriş yasağı: Kurala uymayanlara yasal işlem başlayacak

"Orman alanı içerisinde ateşli ve ateşsiz her türlü piknik yapmak kesinlikle yasaktır, ancak resmi tescilli orman parkları, tabiat parkları, piknik-mesire alanları, gerçek/tüzel kişi işletmelerindeki kır lokantalarında izin sahipleri, orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirleri içeren bir eylem planı hazırlayarak orman idaresine bildireceklerdir. Orman yangınları ile ilgili beyan ettikleri tüm tedbirleri alan gerçek ve tüzel kişilik işletmelerine saat 19.00'a kadar ateşli ve ateşsiz piknik gibi etkinlikleri yapma izin verilecektir. Ancak bu alanlarda havai fişek gibi yangın çıkarabilecek yanıcı ve parlayıcı maddelerin kullanılmasına kesinlikle izin verilmeyecektir."