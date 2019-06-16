Dünya İniş takımı arızalanan uçak gövde üzerine indi
AMERİKA

İniş takımı arızalanan uçak gövde üzerine indi

Brezilya'da içinde 34 yolcusu bulunan yolcu uçağı, iniş takımları arızalanınca kalkış yaptığı havalimanına acıl iniş yaptı. İniş takımları açılmayan, gövdesi üzerine inen uçaktaki 2 kişi, hafif yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Uçakta bazılarının çığlık attığı, çocukların ağladığı ve bayılanlar olduğu belirtildi.
Uçakta bazılarının çığlık attığı, çocukların ağladığı ve bayılanlar olduğu belirtildi.

Brezilya'nın Manaus kentindeki Eduardo Gomes Uluslararası Havalimanı’ndan 34 yolcusuyla havalanan ATR 42 tipi yolcu uçağının iniş takımlarında kalkıştan kısa süre sonra arıza meydana geldi. Bunun üzerine pilot, geri dönerek acil iniş izni istedi. iniş takımları açılmayan uçak, gövde üzerine iniş yapmak zorunda kaldı.

Yerel medya, uçakta 34 yolcunun bulunduğunu, uçağın yerel saat ile 12.00 sıralarında iniş yapmak zorunda kaldığını bildirdi. İniş sırasında 2 kişinin hafif yaralandığı; kabin ekibinin acil durum prosedürlerini doğru şekilde uyguladığı belirtildi.

'BÜYÜK PANİK OLDU'

Yerel medyaya konuşan yolculardan birinin, “Bir ıslık sesi gibi bir ses duyduk. Sonra uyarı sinyallerini gördük. İnsanlar nehre düşeceğimizi söylemeye başladı. Yere iniş anında, uçağın içine büyük bir panik oluştu. Uçakta bazılarının çığlık attığını, çocukların ağladığını ve bayılanlar olduğunu gördüm” dediği belirtildi.

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