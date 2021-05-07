Irak Sınır Muhafızları Komutanlığından küstah açıklama: Türkiye'nin ilerlemesini durdurmak için bölgeye asker sevk edeceğiz

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde yer alan Metina, Avaşin, Basyan, Zap, Gara ve Kandil olmak üzere bazı bölgelerde terör örgütü PKK unsurlarını yok etmek maksadıyla operasyon başlattı.

Pençe ismi verilen operasyonlarda, bugüne kadar 72 terörist öldürüldü.

Türkiye'nin bölgedeki terör unsurlarına yönelik başlattığı harekat, terör örgütünün dışında Irak'ı da rahatsız etti.

Geçtiğimiz hafta, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üssü ziyaret etmesi sonrası Türkiye’nin Bağdat Maslahatgüzarı Güçlü Kalafat, Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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"Türkiye'nin ilerlemesini durduracağız"

Bir açıklama da Irak Sınır Muhafızları Komutanlığından geldi.

Rudaw'da yer alan habere göre; açıklamada, Türkiye’nin Kuzey Irak’taki ilerlemesini durdurmak için yeni askeri noktalar kurulduğu, Savunma Bakanlığı’nın bu noktalara silah sevkiyatı da dahil olmak üzere takviye gönderdiği ve bu konuyu son derece ciddiye aldıkları ifade edildi.

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Türkiye’nin ilerlemesini ve PKK terör örgütünün bölgedeki hareketlerini durdurmak için askeri noktalara komando birlikleri sevk edileceğinin ifade edildiği açıklamada, "Türkiye’nin elindeki bahanenin" ortadan kaldırılmasının amaçlandığını söylendi.

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