İran'da bir garip olay: Korona testte değil röntgenden çıktı

İran’ın Erdebil eyaletinin Meşginşehr şehrinde yaşayan Gazeteci İbrahim Reşidi (Savalan), koronavirüse yakalandı. İlk yapılan testi negatif çıkan Savalan’a daha sonra şiddetli nefes darlığı ve öksürük şikayetleri artınca ikinci bir test daha yapıldı. İkinci test ise pozitif çıktı. Gazeteci Savalan yaşadıklarını şöyle anlattı: “27 Şubat’ta kendimi çok rahatsız hissettim. Başım ve boğazım ağrıyordu, ateşim yüksekti, üzerimde çok büyük halsizlik vardı. Hastaneye giderek kan tahlili yaptırdım. Doktorlar koronavirüs olmadığımı söyleyip beni eve gönderdi. Ancak tüm belirtilere bire bir uyuyordum, yalnızca nefes darlığım yoktu. 6 Mart’ta ise nefesim kesildi. Yeniden hastaneye gittim. Bu sefer ikinci bir test yaptılar. Akciğer filmi çektiler. Her iki ciğerimin de tamamen koronaya bulaştığını söylediler.”

KENDİNİ KARANTİNAYA ALDI

Kendisine gribal enfeksiyonlarda kullanılan bazı ilaçlar, antibiyotikler ve vitamin takviyeleri verildiğini anlatan Savalan, “170 bin nüfuslu şehirde binden fazla vaka var. Hastanelerde o kadar vakayı yerleştirecek yer olmadığı için insanları evlerine gönderiyorlar. Ben de burada kalırsam başka virüslere de yakalanırım diye düşünerek evde karantina fikrine sıcak baktım. Verilen ilaçları aldım, günlerce 20 derece sıcaklığı olan bir odada yattım. Bir yorganın altında, portakal, limon takviyesi yaparak dinlendim. Günler sonra hastaneye kontrole gittiğimde iyileştiğimi öğrendim” şeklinde konuştu.

YA KAZANACAKTIM, YA YENİLECEKTİM

REKLAM

Koronavirüse yakalandığını öğrendiğinde biraz korktuğunu itiraf eden Savalan, “Ya kazanacaktım, ya yenilecektim. Hastalık boğaz ağrısı yüksek ateş gibi ilk belirtileri ortaya çıktığında ciddiye alınmalı. Bu durumu yaşayan insanlara bunu önerebilirim. Vitamin takviyesi alıp iyice dinlensinler” dedi.

Geç duyurdular!