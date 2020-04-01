Dünya İranda bir garip olay Korona testte değil röntgenden çıktı
KORONAVİRÜS

İran'da bir garip olay: Korona testte değil röntgenden çıktı

İranlı gazeteci İbrahim Reşidi (Savalan), koronavirüsü yenme hikayesini anlattı. İlk testi negatif çıkan, belirtileri artınca röntgen çekilen Savalan’ın Kovid-19 olduğu tespit edildi. Hastane tarafından eve gönderilen, ilaç tedavisi ve vitamin takviyeleriyle iyileşen Savalan, “170 bin nüfuslu şehirde binden fazla vaka var. Hastanelerde yer olmadığı için insanları evlerine gönderiyorlar. Ben de evde karantina altında kaldım” dedi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
İranlı İbrahim Reşidi (Savalan) evde kendini karantinaya alarak iyileşme hikayesini Yeni Şafak’a anlattı.
İranlı İbrahim Reşidi (Savalan) evde kendini karantinaya alarak iyileşme hikayesini Yeni Şafak’a anlattı.

İran’ın Erdebil eyaletinin Meşginşehr şehrinde yaşayan Gazeteci İbrahim Reşidi (Savalan), koronavirüse yakalandı. İlk yapılan testi negatif çıkan Savalan’a daha sonra şiddetli nefes darlığı ve öksürük şikayetleri artınca ikinci bir test daha yapıldı. İkinci test ise pozitif çıktı. Gazeteci Savalan yaşadıklarını şöyle anlattı: “27 Şubat’ta kendimi çok rahatsız hissettim. Başım ve boğazım ağrıyordu, ateşim yüksekti, üzerimde çok büyük halsizlik vardı. Hastaneye giderek kan tahlili yaptırdım. Doktorlar koronavirüs olmadığımı söyleyip beni eve gönderdi. Ancak tüm belirtilere bire bir uyuyordum, yalnızca nefes darlığım yoktu. 6 Mart’ta ise nefesim kesildi. Yeniden hastaneye gittim. Bu sefer ikinci bir test yaptılar. Akciğer filmi çektiler. Her iki ciğerimin de tamamen koronaya bulaştığını söylediler.”

KENDİNİ KARANTİNAYA ALDI

Kendisine gribal enfeksiyonlarda kullanılan bazı ilaçlar, antibiyotikler ve vitamin takviyeleri verildiğini anlatan Savalan, “170 bin nüfuslu şehirde binden fazla vaka var. Hastanelerde o kadar vakayı yerleştirecek yer olmadığı için insanları evlerine gönderiyorlar. Ben de burada kalırsam başka virüslere de yakalanırım diye düşünerek evde karantina fikrine sıcak baktım. Verilen ilaçları aldım, günlerce 20 derece sıcaklığı olan bir odada yattım. Bir yorganın altında, portakal, limon takviyesi yaparak dinlendim. Günler sonra hastaneye kontrole gittiğimde iyileştiğimi öğrendim” şeklinde konuştu.

YA KAZANACAKTIM, YA YENİLECEKTİM

Koronavirüse yakalandığını öğrendiğinde biraz korktuğunu itiraf eden Savalan, “Ya kazanacaktım, ya yenilecektim. Hastalık boğaz ağrısı yüksek ateş gibi ilk belirtileri ortaya çıktığında ciddiye alınmalı. Bu durumu yaşayan insanlara bunu önerebilirim. Vitamin takviyesi alıp iyice dinlensinler” dedi.

Geç duyurdular!

  • İran Devletinin koronavirüs salgının geç duyurduğunu söyleyen Savalan şunları kaydetti: “İran medyası ve Sağlık Bakanlığı hastalığın İran’da yayıldığını birkaç ay geç ilan etti. Seçimler vardı, bu haberler yayılsaydı seçimlere katılım çok çok az olurdu. İran’da koronavirüsüne bulaşan çok insan var. Benim yaşadığım şehir İran’ın Azerbaycan bölgesinde. 170 bin kişilik bu şehirde hala 20 kişinin öldüğü söyleniyor. Binden fazla kişinin koronavirüse yakalandığını biliyoruz.”
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