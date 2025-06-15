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İran'dan net mesaj: Saldırılar sona ererse biz de dururuz

İran'dan net mesaj: Saldırılar sona ererse biz de dururuz

10:3915/06/2025, الأحد
G: 15/06/2025, الأحد
Yeni Şafak
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Saldırılar sona ererse misillemeyi durdururuz
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Saldırılar sona ererse misillemeyi durdururuz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Orta Doğu’daki gerilimin tehlikeli bir eşiğe geldiğini vurgulayarak uluslararası topluma çağrıda bulundu. Krizin sona erdirilmesi için açık kapı bırakan Arakçi, "İsrail şu anda ABD ile ortaklık yaparak müzakereleri sabote etmeyi amaçlıyor. Eğer İsrail saldırıları sona ererse biz de misillemelerimizi durdururuz" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Orta Doğu’daki gerilimin tehlikeli bir eşiğe geldiğini vurgulayarak uluslararası topluma çağrıda bulundu. Arakçi, İsrail'in nükleer tesislere yönelik saldırılarının sadece İran’ı değil, tüm Körfez’i kapsayacak büyük bir çatışmayı tetikleyebileceğini söyledi.


'Bu, büyük bir stratejik hata'

Arakçi, “Çatışmayı Körfez'e yaymak, savaşı tüm bölgeyi kapsayacak şekilde genişletmeyi amaçlayan büyük bir stratejik hatadır” diyerek İsrail’in son saldırılarını sert sözlerle eleştirdi. Bu tür saldırıların yalnızca İran değil, tüm bölge ülkeleri için tehdit oluşturduğunu belirtti.

Nükleer müzakereler ve Natanz sabotajı

İranlı yetkili, 2021 yılında ABD ile yürütülen nükleer anlaşma müzakerelerini hatırlatarak, o dönem İsrail’in Natanz nükleer tesisine sabotaj düzenlediğini ifade etti. “Bu operasyonla amaç müzakereleri sabote etmekti” diyen Arakçi, bugün de benzer bir senaryonun devrede olduğunu savundu.


Uluslararası topluma çağrı: Sessiz kalmayın

İran Dışişleri Bakanı, uluslararası topluma seslenerek, “Nükleer tesislere yönelik saldırıları sert bir dille kınamanızı bekliyoruz” dedi. Arakçi’ye göre sessizlik, İsrail’e dolaylı destek anlamına geliyor.

'Saldırılar durursa misillemeler de durur'

Krizin sona erdirilmesi için kapıyı açık bırakan Arakçi, “Eğer İsrail saldırılarını sona erdirirse, biz de misillemelerimizi durdururuz” dedi. Bu mesaj, İran’ın mevcut gerginliği daha da tırmandırmadan çözüm arayışına açık olduğunun göstergesi olarak değerlendiriliyor.


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