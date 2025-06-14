İsrail ile İran arasındaki çatışmalar karşılıklı olarak sürüyor.
İsrail, geçtiğimiz gece İran'a hava saldırıları düzenledi. Yaklaşık 200 uçakla düzenlenen saldırılarda İran ordusunun üst düzey isimleri ve nükleer alanda çalışan bilim adamları hedef alındı. İran ise dün İsrail'e balistik füzelerle cevap verdi ve Tel Aviv'de birçok noktayı vurdu. Karşılıklı çatışmaların üçüncü gecesine girilirken İsrail, İran'da bazı nükleer santralleri hedef almayı sürdürdü. İşte bölgedeki tansiyonu hat safhaya taşıyan saldırıların kronolojik gelişimi.
Terör devleti İsrail, çarşamba gecesi İran'a kapsamlı bir hava saldırısı gerçekleştirdi.
İsrail, yaklaşık 200 savaş uçağıyla düzenlediği saldırılarla İran'ın nükleer tesislerini, askeri hedeflerini ve sivil yerleşim yerlerini vurdu.
Saldırılarda İran ordusunun 20'den fazla üst düzey ismi, dokuz nükleer bilim adamı ve yaklaşık 80 kişi de hayatını kaybetti.
Çatışmaların üçüncü gecesine girilirken yaşananların kronolojik gelişimi ise şöyle:
23.22:
Hayfa'da siren sesleri çalıyor.
23.17:
İran, İsrail'in Hayfa bölgesine 100'den fazla füze fırlattı.
23.11:
Beyaz Saray, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili gelişmelerin "engellenemez" olduğunu savunarak, İran'ın barışı sağlamasının en hızlı yolunun nükleer silah programından vazgeçmesi olduğunu bildirdi.
23.09:
İran'ın füze saldırısını başlattığı bildirildi.
22.58:
İsrail ordusu, ülke genelindeki herkese sığınaklara yakın noktalardan ayrılmamaları yönünde talimat verdi.
22.38:
İsrail medyası, ABD'nin de savaşa katılabileceğini ileri sürdü.
İran ile İsrail arasındaki çatışmalar sürüyor: Savaşın üçüncü gününde olan bitenler
Dünya
14 Haziran, Cumartesi
22.04:
İran Devrim Muhafızları Komutanı: Çok yakında bir füze fırlatacağız ki dünya şok olacak
21.59:
İran Donanması, İsrail'in füze saldırılarını yönlendirmek için Kuzey Hint Okyanusu'na giren bir İngiliz savaş gemisinin tespit edildiğini ve gemiye müdahale edildiğini duyurdu.
21.50:
İsrail'de İran saldırısıyla açıklanan olağanüstü hal kısıtlamaları uzatıldı.
21.46:
İsrail, İran'ın güneyinde, Hürmüz Boğazı kıyısında yer alan Bender Abbas kentinde yoğun hava saldırıları düzenledi.
21.37:
İsrail ordusunun İran'ın başkenti Tahran'ın yanı sıra Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan kentlerine şiddetli saldırılar düzenlediği bildirildi.
21.33:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: "Pilotlarımız, Tahran semalarında Ayetullah rejimine hayal edemeyecekleri darbeleri indirecek"
21.08:
İran ordusu, ülkenin çeşitli bölgelerinde 10 İsrail uçağının düşürüldüğünü açıkladı.
21.05:
İran'ın başkenti Tahran'da patlama sesleri duyulduğu ve hava savunma sistemlerinin karşılık verdiği bildirildi.
İran ile İsrail arasındaki çatışmalar sürüyor: Savaşın üçüncü gününde olan bitenler
Dünya
14 Haziran, Cumartesi
20.16:
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, siyonist saldırıların devam etmesi halinde daha güçlü karşılık vereceklerini söyledi.
19.03:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 'Tahran'a giden yolu açtıklarını' ileri sürüp 'çok yakında' İsrail jetlerinin İran'ın başkenti Tahran'ın semalarında uçacağını söyledi.
18.39:
İran medyası, İsrail'in İran'ın güneyindeki en büyük doğal gaz sahası olan Güney Pars'ı vurduğunu duyurdu.
18.17:
İsrail'in İran'ın Güney Azerbaycan eyaletine düzenlediği saldırılarda 30 asker ve 1 Kızılay görevlisi hayatını kaybetti.
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