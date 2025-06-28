İran’dan Türkiye’ye ‘destek’ teşekkürü

Habibullahzade, Türkiye Basın Federasyonu'nda gazetecilerle bir araya geldi. İsrail'in saldırılarının uluslararası kurallar ve kanunlara aykırı olduğunu söyledi. Habibullahzade, sağlanan ateşkes konusunda “Karşı tarafın isteğiyle ateşkes sağlanmış oldu. Fakat şunu da söyleyeyim, biz ateşkes terimini kabul etmiyoruz. Biz başından itibaren şunu söyledik, 'Karşı taraf saldırılarını durduracak olursa biz de karşılıklı olarak durdururuz'” diye konuştu. Habibullahzade, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran'ın faaliyetlerini denetlediğini aktardı. Tesiste hala hasar tespitinin devam ettiğini bildiren Habibullahzade, "Biz Türkiye'deki bütün kardeşlerimizden çeşitli düzeylerde, bu eşitsiz ve zalim savaşta bizim yanınızda yer aldıklarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. Habibullahzade, Hürmüz Boğazı konusunda kararın üst düzey askeri ve devlet otoritesinin uhdesinde olduğuna ve henüz kararın verilmediğine dikkati çekti.