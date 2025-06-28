Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran’dan Türkiye’ye ‘destek’ teşekkürü

İran’dan Türkiye’ye ‘destek’ teşekkürü

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0028/06/2025, Cumartesi
G: 28/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Resul Ekrem Şahan, Muhammed Hasan Habibullahzade.
Resul Ekrem Şahan, Muhammed Hasan Habibullahzade.

İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, ABD’nin Fordo’da saldırdığı nükleer tesise ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Habibullahzade, Türkiye Basın Federasyonu'nda gazetecilerle bir araya geldi. İsrail'in saldırılarının uluslararası kurallar ve kanunlara aykırı olduğunu söyledi. Habibullahzade, sağlanan ateşkes konusunda “Karşı tarafın isteğiyle ateşkes sağlanmış oldu. Fakat şunu da söyleyeyim, biz ateşkes terimini kabul etmiyoruz. Biz başından itibaren şunu söyledik, 'Karşı taraf saldırılarını durduracak olursa biz de karşılıklı olarak durdururuz'” diye konuştu. Habibullahzade, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran'ın faaliyetlerini denetlediğini aktardı. Tesiste hala hasar tespitinin devam ettiğini bildiren Habibullahzade, "Biz Türkiye'deki bütün kardeşlerimizden çeşitli düzeylerde, bu eşitsiz ve zalim savaşta bizim yanınızda yer aldıklarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi. Habibullahzade, Hürmüz Boğazı konusunda kararın üst düzey askeri ve devlet otoritesinin uhdesinde olduğuna ve henüz kararın verilmediğine dikkati çekti.



#İran
#Türkiye
#Diplomasi
#Orta Doğu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1700'lü yılların en kalabalık 10 devleti: Osmanlı kaçıncı sıradaydı?