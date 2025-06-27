İran ile savaşın zararını Filistin’den karşılayacaklar!

İran’a karşı 12 gün süren bir savaş başlatan İsrail, ateşkesin ardından Batı Şeria’da Filistinlilere yönelik baskılarını artırıyor. Çatışmaların faturasını Filistinlilere kesen işgalci güçler, El-Halil kentinde düzenlediği baskınlarda 13 evi boşaltarak karargaha çevirdi. El-Halil’de kente hakim noktada bulunan en yüksek bina da stratejik konumu bahane edilerek İsrail kuvvetleri tarafından işgal edildi. El-Halil’deki birçok kuyumcu ve döviz bürosuna da baskın düzenleyen işgalciler, dükkanlardan “Savaş zararı” diyerek altın ve nakit para gasbetti. Özellikle son günlerde İsrail askerleri, şehir merkezindeki kavşaklarda konuşlanarak durdurdukları araçlara “Bize lazım” bahanesiyle el koyuyor. Böylelikle işgalci İsrail, savaş bahanesiyle Filistinlilerin günlük hayatını bir kez daha felce uğratıyor.

İsrail askerlerinin baskın düzenlediği anları Yeni Şafak’a anlatan El-Halil kenti sakinlerinden Hisham M.,"Binamız şehrin her noktasını gören bölgenin en yüksek binalarından biri. 16 katlı binamız stratejik olarak çok önemli bir noktada. Şehrin tamamını bu binadan görebiliyorsunuz. Bizi bu şekilde caydırmaya çalışıyorlardı" dedi. İşgal güçlerinin İran ile ateşkesin ardından baskılarını artırdığını belirten Hişam M., "Şu an evimizde postallarıyla gezinen Siyonistler var. İran ile gerçekleşen son çatışmalardan sonra da bölge halkının nefes alma alanını çok daha fazla kısıtladılar” diye konuştu.