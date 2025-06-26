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İran: IAEA ile iş birliğini askıya alan yasa onaylandı

İran: IAEA ile iş birliğini askıya alan yasa onaylandı

14:1826/06/2025, Perşembe
DHA
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Tasarı, Koruyucular Konseyi tarafından onaylanmasının ardından yasalaştı.
Tasarı, Koruyucular Konseyi tarafından onaylanmasının ardından yasalaştı.

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, IAEA ile iş birliğini durdurmaya yönelik yasanın onaylandığını açıkladı. Tasarı, Koruyucular Konseyi tarafından onaylanmasının ardından yasalaştı.

İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, IAEA ile iş birliğini durdurmaya yönelik yasanın onaylandığını açıkladı.


İran devlet televizyonu, Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Hadi Tahannazif'in konuya ilişkin açıklamasını yayımladı. Tahannazif, İran Meclisi'nin onayladığı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile iş birliğini askıya almaya yönelik yasa tasarısının Anayasayı Koruyucular Konseyi üyelerinin incelemesinin ardından onaylandığını aktardı.


Tasarı, Koruyucular Konseyi tarafından onaylanmasının ardından yasalaştı.



#İran
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