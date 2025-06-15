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İran'dan yeni mesaj: Saldırılar sona ererse biz de dururuz

İran'dan yeni mesaj: Saldırılar sona ererse biz de dururuz

10:3915/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile ilgili; "İsrail şu anda ABD ile ortaklık yaparak müzakereleri sabote etmeyi amaçlıyor. Eğer İsrail saldırıları sona ererse biz de misillemelerimizi durdururuz" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Çatışmayı Körfez'e yaymak, savaşı tüm bölgeyi kapsayacak şekilde genişletmeyi amaçlayan büyük bir stratejik hatadır. Uluslararası toplumun nükleer tesislere yönelik saldırıları sert bir dille kınamasını bekliyoruz. 2021 yılında nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak için müzakereler yürütüyorduk ve İsrail Natanz tesisinde sabotaj operasyonu gerçekleştirdi. İsrail şu anda ABD ile ortaklık yaparak müzakereleri sabote etmeyi amaçlıyor. Eğer İsrail saldırıları sona ererse biz de misillemelerimizi durdururuz.



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