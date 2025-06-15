İran'ın İsrail'e attığı füzelerin ışıkları Hatay ve Mersin'de sahil şeridinden göründü.

İran tarafından İsrail'e fırlatılan füzeler, Hatay semalarından ve Mersin'in Anamur, Silifke ve Erdemli ilçelerinde sahil şeridinden göründü.
Merkez Antakya başta olmak üzere Samandağ, Yayladağı, Reyhanlı ve Altınözü ilçesinde cep telefonu ile kayda alınan görüntülerde, gökyüzünde hareket eden parlak cisimler görüldü.
Yetkililerden olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, görüntülerin İran'ın İsrail'e yönelik balistik füze saldırısı sırasında fırlatılan füzeler olabileceği değerlendirildi. Hatay semalarında görülen füzelerin, saldırı rotası üzerindeki atmosferik geçiş yaptığı tahmin ediliyor.
İran'ın İsrail'e attığı füzelerin ışıkları Mersin'de sahil şeridinden göründü
İran'ın İsrail'e attığı füzeler, Mersin'in Anamur, Silifke ve Erdemli ilçelerinde sahil şeridinden göründü.
İran'ın İsrail'e attığı füzelerin bazıları, Akdeniz'e 321 kilometre kıyı şeridi bulunan Mersin'in Anamur, Silifke ve Erdemli ilçelerinden göründü.