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İran'ın füze saldırısında İsrail'in merkez bölgelerinde 3 kişi öldü

İran'ın füze saldırısında İsrail'in merkez bölgelerinde 3 kişi öldü

07:3115/06/2025, Pazar
AA
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İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında merkez bölgesindeki iki bina yıkıldı.
İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında merkez bölgesindeki iki bina yıkıldı.

İran'ın füze saldırısında İsrail'in merkez bölgelerinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Tel Aviv yakınındaki Bat Yam'da 14 katlı binaya isabet eden füze büyük hasara neden oldu.

İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında merkez bölgesindeki iki bina yıkıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, yaptığı yazılı açıklamada, Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam şehrinde 14 katlı bir binaya füze isabet etmesi sonucu 3 kişinin öldüğünü, 65 yaralıya ise müdahale edildiğini açıkladı.

İsrail acil yardım servisi, Bat Yam ve güneydeki Rehovot kentlerinde ise 5'i ağır olmak üzere 120'den fazla yaralıya müdahale ettiklerini bildirdi.

Bat Yam bölgesine isabet eden füzenin güçlü patlamaya yol açtı, çevrede binalarda ve araçlarda büyük hasar ile yıkıma yol açtı.

Bat Yam'da füzenin isabet ettiği binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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