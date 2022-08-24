Dünya İranın Zengezur rahatsızlığı
ORTADOĞU ASYA

İran’ın Zengezur rahatsızlığı

İran, Türkiye’yi karadan Azerbaycan’a bağlayacak Zengezur koridorundan rahatsız oldu. İran adına nükleer müzakerelere katılan Ebulfezl Zuhtevend’ın sözleri Tahran’ın ‘düşmanca politikasının’ itirafı gibi: Ne yazık ki hakimiyet Erivan’dan Bakü’ye geçti. Bu zararımıza oldu. Azerbaycan yeniden İran’a ilhak edilmeli. İlhak edilmediği sürece kanser hücresi gibi İran’ın başına bela olacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İran’ın Zengezur rahatsızlığı
Zengezur koridoru

Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ı açıktan destekleyen İran, Türkiye'yi karadan Azerbaycan ve Kafkaslar’a bağlayacak olan Zengezur Koridoru’ndan rahatsız oldu. İran adına nükleer müzakerelere katılan elçiler arasında yer alan Ebulfezl Zuhtevend, koridorla İran'ın Kafkaslar’la bağlantısının kesilmek istendiğini öne sürdü. Zuhtevend'e ait olduğu belirtilen bir ses kaydında, Türkiye ve Azerbaycan hakkında skandal ifadeler kullanıldı.

Ebulfezl Zuhtevend
Ebulfezl Zuhtevend

SINIRIMIZ KESİLİYOR

  • Ses kaydında Karabağ topraklarının Azerbaycan'a ait olduğunu kabul eden Zuhtevend, “Türkler Zengezur’u da almak istiyorlar. Bizim Ermenistan’la olan birkaç kilometrelik sınırımızı da kesmek istiyorlar. Bu konuda Hamaney gerekli uyarıyı yaptı. Fakat Türkler bu meseleleri umursamazlar." ifadelerini kullandı.

BİZE POTANSİYEL TEHDİT

Türkiye'yi hedef alan ifadeler kullanan Zuhtevend, şöyle devam etti: “Türkiye ile stratejik müttefikliği, hatta stratejik ortaklığı düşünemeyiz. Güney Kafkasya bizim uygarlık alanımızdır. Kuzey ve Güney Osetya halkı İran kökenlidir. Azerbaycan korkunç bir fenomen ve bizim için potansiyel bir tehdittir. Nahcivan tamamen İran’a ilhak edilmeli. Nahcivan bizim Aşil topuğumuzdur. Ermeniler İran’ın müttefikidir. Tarih boyunca hep böyle olmuş. Azerbaycan diye bir yer yoktur. Bunlar (Azerbaycanlılar) gerçekten İranlı Azerilerdir. Azerbaycan yeniden İran’a ilhak edilmeli. İlhak edilmediği sürece bir kanser hücresi gibi İran’ın başına bela olacaktır.”

Sözler itiraf gibi

Tebriz Araştırmaları Enstitüsü (TEBAREN) Başkanı M. Rıza Heyet, Zuhtevend’in sözlerinin itiraf gibi olduğunu söyledi. Zuhtevend’in Dışişleri Bakan Yardımcılığı, elçilik ve müzakere temsilciliği yaptığını aktaran Heyet, Zuhtevend’in İran dini lideri Hamaney’e de yakın bir isim olduğunu belirtti. Heyet, “Kayıt İran’ın yenilgisinin ve Karabağ konusunda izlediği Ermenistan yanlısı politikanın itirafı gibi. Aynı zamanda İran’ın gelecekte izleyeceği politikanın da ipuçlarını veriyor. Bu İran’ı bölge için açık tehlike yapıyor” dedi.

Kafkaslar’da barışın anahtarı Zengezur
GÜNDEM
Kafkaslar’da barışın anahtarı Zengezur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp müjdeyi verdi: Türkiye'den dört ili de ihya edecek koridor açılıyor
FOTOĞRAF 25
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Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Brüksel'de pazar günü yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi verdi.
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Michel ve Paşinyan'la görüşmesinde Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşmasının hazırlanması, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, ulaşım koridorlarının açılması ve sınırların belirlenmesi konularının görüşüldüğünü belirten Aliyev, görüşmeyi olumlu değerlendirdiğini kaydetti.
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Bugün Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınırların belirlenmesine ilişkin devlet komisyonunun oluşturulması yönünde karar imzaladığına dikkati çeken Aliyev, tarafların hem demir yolları hem de kara yollarının inşası da dahil olmak üzere Zengezur Koridoru'nun açılması konusunda anlaştıklarını bildirdi.
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Erdoğan da kendisini bilgilendirdiği için Aliyev'e teşekkür etti ve toplantıda elde edilen olumlu sonuçlardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
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Azerbaycan ve Nahçıvan'ın kara sınırı bulunmuyor. Azerbaycan'ın merkezi kısmıyla Nahçıvan arasına, Ermenistan'ı İran'a bağlayan Zengezur koridoru giriyor.
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Söz konusu koridorun açılması Ermenistan'ın 1992'de Azerbaycan, 1993'te Türkiye ile kesilen doğrudan ulaşımının da yeniden başlaması anlamına geliyor.
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Bu projenin sorunsuz biçimde gerçekleşmesi durumunda ilerleyen aşamada Türkiye ve Azerbaycan'ın Ermenistan ile ilişkilerinin normalleşmesi, Ermenistan'a yönelik yaptırımları kaldırmaları da bekleniyor.
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Kasım 2020'de Dağlık Karabağ'daki savaşı bitiren ateşkes anlaşmasına göre Dağlık Karabağ'ın merkezi Hankendi ile Ermenistan arasında Laçin Koridoru açıldığı gibi kara bağlantısı bulunmayan Azerbaycan ve Nahçıvan arasında da Ermenistan'ın Zengezur bölgesinden koridor açılması kararlaştırılmıştı
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Fakat Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Eylül ayı ortasında yaptığı açıklamada, Ermenistan üzerinden Azerbaycan'a böyle bir koridor verilmesinin Ermenistan'ın egemenliğine aykırı olacağını belirterek bu koridorun oluşmasına izin vermeyeceklerini açıklamıştı.
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise, Azerbaycan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında ve Ermenistan sınırları içerisinde bulunan Batı Zengezur'un tarihi olarak Azeri toprağı olduğunu belirtti.
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Aliyev, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan'ın kalıcı bir barış için sınırlarını yeniden çizmek zorunda olduğunu, \"Azerbaycan'dan koparılan\" Batı Zengezur'un Azerbaycan'a iadesinin gerektiğini belirtti. Aliyev Batı Zengezur'u gerekirse savaşla almaya niyetli olduklarını ifade etmişti.
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Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtulması ile masaya gelen anlaşmada Nahçıvan koridorunun yer almasını değerlendiren uzmanlar ise bu hat ile Azerbaycan'ın uluslararası taşımacılık ve lojistik sistemindeki konumunun daha da güçleneceğinin altını çiziyor.
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Azerbaycan'ın diğer bölgeleri ile Nahçıvan arasındaki doğrudan ulaşım bağlantılarının yalnızca hava yoluyla mümkün olduğunu, ve söz konusu ulaşım koridorunun açılmasıyla, bu pahalı ulaşım aracına alternatif olan, daha ucuz ve daha fazla ihracat-ithalat hacimleri getirebilecek karayolu ve demiryolu hatlarının yapılmasının mümkün olacağını vurgulayan uzmanlar, böylelikle Nahçıvan'ın bölgesel ulaşım sisteminin ana damarı haline geleceğini vurguluyor.
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Kuzey-Güney ulaşım koridoruna ve planlanan Kars-Iğdır-Nahçıvan demiryoluna entegre edilmesiyle hattın uluslararası kargonun Avrupa'ya taşınmasında da önemli bir rol oynaması bekleniyor.
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Nahçıvan-Tiflis-Kars demiryolu, gelecekte Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun uzunluğuna göre nakliye maliyetlerini ve süresini de 1,7 kat azaltacak.
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Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye arabayla 343 km'lik kısa mesafe nedeniyle, iki ülke arasındaki ikili turist hareketine bağlı olarak ülkeye giriş yapan turist sayısının da artacağı öngörülüyor.
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Bu koridorun bir diğer avantajı da Türkiye ve Azerbaycan'ın karadan bağlaması olarak öne çıkıyor.
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Uzmanlar, Azerbaycan'dan Türkiye'ye yük taşımacılığının kolaylaşacağını ve hali hazırda geliştirilmekte olan Kars-Iğdır-Nahçıvan demiryolu hattına katılarak uluslararası kargoların Avrupa'ya taşınmasının mümkün olacağını ifade ediyor.
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Bu adım ile Azerbaycan'dan ihraç edilen ürünlerin nakliye maliyetlerinin düşeceği ve Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars şehirlerini kapsayan Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesi de dahil olmak üzere tüm Türkiye ile ticari ilişkilerin daha da genişleyeceğine işaret ediliyor.
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​Öte yandan oluşturulacak koridor Rusya'nın Türkiye'ye erişimini de kolaylaştıracak.
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Rusya ile Türkiye arasındaki yıllık ticaret cirosu 25 milyar doların üzerine çıkarken, bu denli büyük bir ticaret hacmi göz önünde bulundurulduğunda daha uygun bir yolunun bulunması Rusya'nın da işine gelecek.
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Azerbaycan'ın Ermenistan ile yaptığı anlaşma Türkiye için de ucuz gazın yolunu açacak.
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Azerbaycan'ın Nahçıvan'a kuracağı karayolu koridoru Türkiye'ye uzanacak yeni bir enerji hattını da gündeme getirdi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov arasında “Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Mutabakat Zaptı” imzalandı. Hattın kurulması halinde Türkiye'nin Azerbaycan'dan ucuza gaz almasının da önü açılacak.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp müjdeyi verdi: Türkiye'den dört ili de ihya edecek koridor açılıyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp Ermenistan'la hem demir yolları hem de kara yollarının inşası da dahil olmak üzere Zengezur Koridoru'nun açılması konusunda anlaştıklarını bildirdi. Beş ülkeyi yakından ilgilendiren hat Azerbaycan ile Türkiye'yi de karadan birleştirmiş olacak. Başta Azerbaycan olmak üzere bölgedeki diğer ülkelerin Avrupa'ya ucuz maliyetle mal ihraç etmesinin önünü açacak koridor, sınırda bulunan 4 ilimizi de ticaret üssü haline dönüştürecek.


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