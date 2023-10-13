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Dünya

İşgalci İsrail Gazze'de 'nokta operasyonları' düzenledi

Terör devlet İsrail, dünyanın gözü önünde katliam gerçekleştirdiği abluka altındaki Gazze içinde karadan "nokta operasyonları" yaptığını açıkladı. Operasyonlarda Gazze'deki rehinelerin yerini tespit etmeye katkı sağlayacak delil toplandığı aktarıldı.

20:23 . 13/10/2023 Cuma
AA
İsrail ordusu, Gazze içinde karadan "nokta operasyonları" yaptığını açıkladı. (Arşiv)

İsrail ordusu, Gazze içinde karadan "nokta operasyonları" yaptığını açıkladı. (Arşiv)

İşgalci İsrail ordusu, Filistinli grupların elinde bulunan rehinelerin yerini belirlemek için askerlerin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "nokta operasyonları" yaptığını bildirdi.

İsrail ordu sözcülüğü, bölgedeki "terörist ve silah tehdidini ortadan kaldırmak, rehinlerin yerini tespit etmek" için geçen gün Gazze Şeridi'nde "karadan nokta operasyonları" düzenlendiğini açıkladı.

İsrail askerlerinden sabotaj

İsrail askerlerinin, rehinelerin yerinin tespitine yardım için bölgede arama yaptığı ve delil topladığı belirtildi.

Bunun yanı sıra İsrail askerlerinin bölgedeki "terör hücreleri ve altyapılarına sabotaj düzenlediği" kaydedildi.

İsrail ordu sözcülüğü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin nokta operasyonlarının ardından Gazze'den çıktığını aktardı.


İkinci Nakba mı olacak?: İşgalci İsrail Gazze sakinlerine mühlet verdi
İkinci Nakba mı olacak?: İşgalci İsrail Gazze sakinlerine mühlet verdi

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 7'nci gününde. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, saldırıların genişleyeceği mesajını verdi. İsrail Gazze'ye toplam ağırlığı 4 bin ton olan yaklaşık 6 bin bomba atıldığını açıkladı. Mısır Dışişleri Bakanlığı, Refah Sınır Kapısı'nın açıldığını duyurdu. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı bin 537 oldu. "Gazze şehri askeri operasyonların yürütüldüğü bir bölge. Önümüzdeki günlerde önemli operasyonlar yapılacak. İkinci bir duyuruya kadar bölge sakinleri Gazze'ye dönemeyecek" denildi. Ayrıca Türkiye, Gazze'ye insani yardım gönderdi. Askeri uçakla gönderilen yardımlar Mısır'a ulaştı. Malzemeler Mısır'dan, Gazze'ye götürülecek. İşte dakika dakika yaşananlar...


#İsrail
#Gazze
#Nokta Operasyonu
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