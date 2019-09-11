Dünya İşgalin bahanesi 11 Eylül
AMERİKA

İşgalin bahanesi: 11 Eylül​

İşgalin bahanesi: 11 Eylül

Dünya, 11 Eylül 2001 yılında daha önce eşi benzeri görülmemiş terör saldırılarına tanıklık etti. ABD’ye 11 Eylül 2001 yılında uçaklarla yapılan saldırıların bugün 18.yıldönümü. İç hat seferi yaparken El-Kaide üyesi teröristler tarafından kaçırılan üç uçakla Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a düzenlenen intihar saldırılarında 2 bin 996 kişi yaşamını yitirdi. Kaçırılan dördüncü uçakta teröristler Washington’u hedef alırken uçak Shanksville yakınlarına düştü.Uçakların silah olarak kullanılması sonrası dünya genelinde havacılık tarihinde kurallar devrim niteliğinde yeniden yazıldı. Havacılıkla ilgili birçok kural hayata dahil oldu. Yeni kurallar günümüzde de katlanarak devam ediyor.

Haber Merkezi DHA
11 Eylül saldırısı.
11 Eylül saldırısı.

ABD’ye yapılan 11 Eylül terör saldırlarının bugün yıldönümü. 2001 yılında uçaklarla yapılan saldırılar sonrası havalimanlarında ve uçuşlarda güvenlikle ilgili devrim niteliğinde yeni kurallar geldi.

  • Kokpitte şifre ile kilitli darbeye dayanıklı kokpit kapıları, yeni güvenlik teknolojileri, vücut ve sıvı tarayıcılar, havalimanlarında, patlayıcı iz dedektörleri, parmak izi ile güvenlik kontrolleri de dahil birçok güvenlik uygulaması hayata dahil oldu.

Saldırı sonrası güvenlik teknoloji yatırımlarıyla ilgili büyük bir sektör doğarken, havalimanlarına yapılacak güvenlik yatırımları 2020 yılında 10 milyar doları geçecek.


Güvenlik teknolojileri satışları katlandı, yeni sektörler doğdu

Havalimanlarında ve uçuşlarda büyük güvenlik önlemleri alındı. Saldırılar sonrası gelişmiş kamera sistemleri, vücut tarayıcılar, bagajları çok boyutlu tarayan kabin bagajı tarayıcısı, iz dedektörleri, gelişmiş X-Ray cihazları, yolcuların uçakların bagajlarına yüklenmesi için giden bagajları da patlayıcı tespit ve tanımlama sistemleri olarak bilinen EDS adlı sistemden geçerek uçağa yüklenmesi gibi güvenlik teknolojileri hayata girdi.

Yeni bir sektör doğarken, ABD’li şirketler ağırlıklı olmak üzere güvenlik teknolojileri üreten işletmeler büyük gelirler kazandı. Havalimanlarına yapılacak güvenlik yatırımlarının 2020 yılında 10 milyar doları geçecek. Güvenlikle ilgili alınan aşırı önlemler her geçen yıl yeni gelen kurallarla devam ediyor. Bu kurallar yolcuların uçuşunu zaman zaman kabusa çeviriyor.

İşte yeni Dünya Ticaret Merkezi
OYNAT
İşte yeni Dünya Ticaret Merkezi

New York'ta, 11 Eylül 2001'de terör saldırısı ile yıkılan Dünya Ticaret Merkezi'nin (WTC) 1 numaralı binası basın mensuplarına tanıtıldı. İkiz Kulelerin 11 Eylül saldırılarında yıkılmasından sonra ABD'nin en uzun binası olarak tasarlanan binaya basın turu düzenlendi. Binanın 61'inci katına çıkarılan basın mensupları, Manhattan manzarasını görüntüleme fırsatı buldu.


İletişim kaybı yaşayan uçaklar için savaş uçakları havalanıyor

Saldırılar sonrası uçakların iletişim kaybında önemli kararlar da alındı. Havada iletişim kaybı yaşayan uçaklar, savaş uçakları tarafından artık anında takibe alınıyor.

  • İletişim kurulamayan bu tip uçaklara savaş uçaklarının müdahale yetkisi de var.Uçuş ekipleri de her türlü olumsuzluğa karşı da eğitiliyor.Kokpit kapıları da kilitli darbeye dayanıklı hale getirildi.

11 Eylül terör saldırılarının bugün yıldönümü, saldırılar sonrası uçuş güvenliğinde devrim yaşandı.
Parmak izi alınması gibi yeni önlemler de getirildi. ABD’ye uçulan Türkiye’nin de aralarında olduğu dünya genelindeki havalimanlarında alınan güvenlik önlemlerine ek başka güvenlik önlemleri daha var. Yolcuların bilgileri,kalış yerleri ABD ile paylaşılıyor.

11 Eylül saldırılarının daha önce görmediğiniz fotoğrafları
FOTOĞRAF 23
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11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde, ABD'de iç sefer gerçekleştiren dört yolcu uçağı 19 terörist tarafından kaçırıldı.
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Kaçırılan dört uçaktan ikisi, New York'ta bulunan Dünya Ticaret Merkezi'nin sırasıyla kuzey ve güney kulelerine çarptı. 110 katlı her iki bina da iki saat içinde çöktü.
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Çevredeki bazı binalar yıkıldı, bazıları ise hasar gördü.
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Üçüncü uçak, Arlington County'de yer alan Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı karargahı olan Pentagon'u hedef aldı.
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Washington, DC'yi hedef alan dördüncü uçak, yolcuların teröristlere müdahalesi sonunda Pensilvanya yakınlarına düştü.
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2 bin 996 kişinin öldüğü, 6 binden fazla kişinin yaralandığı saldırı sonrası hazırlanan 11 Eylül Komisyon Raporu'na göre, düzenlenen bir dizi intihar saldırısı Usame bin Ladin'e bağlı el-Kaide örgütü tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.
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Çeşitli uluslar arası kuruluşlar ve ülkeler, Bin Ladin'i olayın sorumlusu ilan etti.
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Dünya medyasının, 'medeniyetler çatışması' dediği saldırı sonrası Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bush, Amerikan vatandaşlarına bunun bir Haçlı Seferi olduğunu söyledi.
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Bin Ladin'i suçlu gösteren ABD, terörizme karşı Afganistan'a girme kararı aldı ve 'Kalıcı Özgürlük Operasyonu' bahanesiyle Afganistan'da sürecek olan 13 yıllık işgalinin ilk somut adımlarını attı.
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Amerika'nın açıkça terörle mücadele ve 'Bu bizim hakkımız' dediği Afganistan işgalinde, önce Bin Ladin'e yıktığı suçu sonra Afganistan halkına yükledi.
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El Kaide örgütünün lideri olduğu bilinen Usame Bin Ladin, Pakistan'ın Abbottabad şehrinde ABD kuvvetlerince düzenlenen gizli operasyon ile Mayıs 2011'de öldürüldü.
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İkiz Kulelere düzenlenen intihar saldırısı ile Orta Doğu'ya girişini hızlandıran ABD, 2003 yılında ise ‘Kutlu İman Savaşı' diyerek Irak'ı işgal etti.
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11 Eylül saldırılarının daha önce görmediğiniz fotoğrafları
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Irak işgalinde ABD'ye destek veren döneminin İngiltere Başbakanı Tony Blair, Irak işgalinden 13 yıl sonra, ABD'nin işgale gerekçe gösterdiği istihbarat değerlendirmelerinin yanlış olduğunu itiraf etti.
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Bush'un, 19 hava korsanının saldırısını gerekçe göstererek Irak'a saldırmasının ardından İslamofobinin ilk temelleri atılmış oldu.
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Özgürlük götüreceklerini iddia ettikleri Afganistan'da 100 bin, Irak'ta ise 1,2 milyon sivili katleden Amerika, kimyasal bombalarla sivilleri yaktı, kadınlara tecavüz etti, çocukları katletti.
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ABD 11 Eylül'ü gerekçe göstererek Afganistan ve Irak'ta vahşet dolu katliamlara imza attı. 11 Eylül'ün kim tarafından organize edildiğinin belirsiz olduğu yıllar sonra gelen açıklamalarla su yüzüne çıktı.
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Eski CIA Ajanı Nixon, Irak'ta gerçekleştirdikleri operasyonlarda aslında kimyasal silah bulamadıklarını itiraf etti.
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Akıllarda bir çok soru işareti bırakan olaylarla ilgili, pek çok komplo teorisi üretildi. Bunlardan biri, Amerikan hükumeti ve gizli servisleri tarafından gerçekleştirilmiş bir plan olduğunu, bunu yapma amaçlarının ise Orta Doğu'da gerçekleştirecekleri işgallere bir temel oluşturmak, eylemlerini meşrulaştırmak olduğu teorisiydi.
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Etkileri ve komplo teorileri hala devam eden terör saldırısıyla yıkılan İkiz Kulelerin yerine, Ulusal 11Eylül Anıtı yapıldı.
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11 Eylül saldırılarının daha önce görmediğiniz fotoğrafları
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Daha önce görmediğiniz 11 Eylül fotoğrafları
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Daha önce görmediğiniz 11 Eylül fotoğrafları
11 Eylül saldırılarının daha önce görmediğiniz fotoğrafları
2996 kişinin hayatını kaybettiği 11 Eylül 2001'de ABD'de meydana gelen terör saldırılarında, New York'ta bulunan 110 katlı İkiz Kuleler tamamen yerle bir olmuştu.


Yolcular didik didik aranıyor

11 Eylül terör saldırıları sonrası yolcular artık uçarken didik didik arıyor. Yolcunun bagajından ve üzerinden uçtuğu noktaya göre numune de alındığı anlar oluyor.

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  • Yolcular sıkı bir araştırmadan geçiriliyor. Özellikle ABD’ye uçuşlarda bagajını kendisi hazırlayıp hazırlamadığı da dahil biniş bankosu önünde oluşturulan bir bölgede özel güvenlik personeli tarafından yolculara çeşitli sorular yöneltiliyor. Yolcunun bir çok bilgisi burada sisteme giriliyor.

El bagajları da son arama noktasında açılarak aranmaya tabi tutuluyor. Ayakkabılar da dahil çıkartılıyor. Yolcunun üzerinden ve el bagajından numune alan görevliler bunları patlayıcı iz dedektörü ile kontrole tabi tutuyor.ABD'den rastgele bildirilen bazı yolcular ise ekstra detaylı kontrolden de geçiriliyor.


Türkiye'de de güvenlik yatırımları devam ediyor

Türkiye'de Ocak-Ağustos döneminde direkt transitler ile birlikte havalimanlarında, toplam yolcu trafiği 140 milyonu geçerken Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(DHMİ) de, havalimanlarında güvenlik teknolojilerine yatırımlarına devam ediyor.

  • DHMİ çeşitli havalimanlarında kullanılmak üzere 15 adet çift açılı X-Ray bagaj kontrol cihazı ile 50 adet termal kamera almak için ihaleye çıktı.

Bunun yanı sıra DHMİ, Hatay ve Trabzon Havalimanlarının evre güvenlik sistemi temin ve tesisi, Trabzon ve Hakkari Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na mevcut kamera sisteminin yenilenmesi işi içinde ihaleye çıktı. Türkiye’de 2014-2017 yıllarında havalimanlarında güvenlik teknolojilerine 95 milyon 421 bin TL harcandı.

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