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İsrail ABD'den destek alıp almayacağını öğrenmeyi bekliyor

İsrail ABD'den destek alıp almayacağını öğrenmeyi bekliyor

12:2218/06/2025, Çarşamba
AA
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CNN: İsrail, İran'a yönelik saldırılarında ABD'den destek alıp almayacağını öğrenmeyi bekliyor
CNN: İsrail, İran'a yönelik saldırılarında ABD'den destek alıp almayacağını öğrenmeyi bekliyor

CNN'in üst düzey İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD ve İsrailli yetkililer, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ilerleyişi ve ABD'nin müdahil olma olasılığı konusunda sık sık iletişim halinde bulunuyor.

CNN'e göre, İsrail, İran'a yönelik saldırılarında ABD Başkanı Donald Trump'ın kendilerine destek verip vermeyeceğini öğrenmeyi bekliyor.


Yetkililer, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında ABD'den askeri destek alıp almayacaklarını görmek için Trump'ın kararının beklendiğini belirtiyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan bir İsrailli yetkili, "Tüm operasyon, ABD'nin bir noktada operasyona katılacağı temel varsayımına dayanıyor." şeklinde konuştu.

İki farklı İsrailli yetkiliye göre ise, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fordo nükleer tesisine yönelik saldırıları onaylaması için Trump'a açıkça çağrıda bulunmuyor ancak desteğini bekliyor.

Yetkililer, İsrail'in Fordo nükleer tesisini vurmak ya da en azından geçici olarak devre dışı bırakmak için başka seçenekleri olduğunu, ancak hiçbir seçeneğin ABD'nin envanterinde bulunan silahlarla düzenlenecek bir saldırı kadar etkili olmayacağını ifade ediyor.


⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma


İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı da 224 olarak açıklandı.


İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.



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