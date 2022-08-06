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ORTADOĞU

İsrail Gazze'de katliam yaptı: Çocuk katili

İsrail ordusu “Şafak” olarak adlandırdığı saldırıda İslami Cihad Hareketi’ni hedef aldığını duyurdu. Bombardımanda 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu en az 10 Filistinli hayatını kaybederken, 55 kişi yaralandı. Yerleşim yerleri hedef alınırken binalardan dumanlar yükseldi. Gece saatlerinde misillemede bulunan İslami Cihad, İsrail'e 100'den fazla roket fırlattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsrail Gazzede katliam yaptı: Çocuk katili
İsrail abluka altındaki Gazze’de katliam yaptı.

İsrail, bir süredir sessizliğin hakim olduğu abluka altındaki Gazze’ye dün yeniden saldırdı. 10 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda 55 kişi de yaralandı. Batı Şeria’nın Cenin kentinde 1 Ağustos’ta bir İslami Cihad yöneticisinin gözaltına alınmasıyla başlayan gerginlik hızla Gazze’ye sıçradı. İkindi vakti gerçekleşen vahşi saldırıda 5 yaşında bir kız çocuğu ve İslami Cihad hareketinin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi de hayatını kaybetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Gazze içinde sivil yerleşim alanlarının da bulunduğu bazı yerlerin hedef alındığı ve binalardan dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail saldırısında 5 yaşındaki bir kız çocuğu da yaşamını yitirdi... Küçük kızın babası evladının cansız bedenine sarılarak gözyaşı döktü.n
İsrail saldırısında 5 yaşındaki bir kız çocuğu da yaşamını yitirdi... Küçük kızın babası evladının cansız bedenine sarılarak gözyaşı döktü.n

CİHAD LİDERİNİ HEDEF ALDILAR

  • İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Şafak” olarak isimlendirilen operasyon kapsamında, “Gazze Şeridi’nde İslami Cihad Hareketi kaynaklı tehditler karşısında ordunun Gazze’yi vurduğu” aktarıldı. Ordunun açıklamasında, Caberi ve beraberindeki 10 İslami Cihad üyesinin saldırı hazırlığındayken hedef alındığı öne sürüldü. Açıklamada ayrıca, İsrail cephesinde de Gazze Şeridi çevresindeki 80 kilometreye kadar uzanan alanda “özel durum” ilan edildiği belirtildi. İsrail hükümetinden Başbakan Yair Lapid ve Savunma Bakanı Benny Gantz adına yapılan ortak açıklamada ise ordunun istihbarat birimleriyle iş birliği halinde gerçekleştirdiği operasyonun amacının “özellikle Gazze Şeridi çevresinde yaşayan İsrail vatandaşlarına karşı somut bir tehdidi ortadan kaldırmak olduğu” ifade edildi.
  • İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, Al-Jazeera televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırısında hareketin önde gelen isimlerinden Teysir el-Caberi’nin öldürüldüğünü söyledi. El-Caberi’nin cenaze namazı, akşam saatlerinde kılındı. Saldırıda katledilenlerin 4’ü de dün defnedildi.

10 ölü 55 yaralı
10 ölü 55 yaralı

FİLİSTİN DİRENİŞİNDEN İNTİKAM AÇIKLAMALARI

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşılık akşam saatlerinde Gazze’den İsrail tarafına 100’den fazla roket atılırken, başta Tel Aviv olmak üzere İsrail kentlerinde siren sesleri yankılandı. Direniş hareketleri de intikam açıklamaları yaptı. İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale, saldırı için “kırmızı çizgilerinin olmadığını ve Tel Aviv’in direnişin füzelerinin saldırısı altında olacağını” söyledi. Nahhale, “Düşmanla savaşa giriyoruz. İsrail, bu saldırının hesabını verecek” dedi. Hamas hareketi adına yapılan açıklamada da İsrail’in yeni bir suç işlediği belirtildi. Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, “Filistin direnişi tüm askeri kolları ve gruplarıyla bu savaş için birleşti ve sözünü tüm gücüyle söyleyecek. Filistin direnişi, sahip olduğu her şeyle halkımızı savunacaktır ve işgalci İsrail’i tüm savaşlarda olduğu gibi hezimete uğratacaktır” dedi.

İslami Cihad’ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri gece saatlerinde Tel Aviv istikametine 100’den fazla roket fırlatıldığını açıkladı.
İslami Cihad’ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri gece saatlerinde Tel Aviv istikametine 100’den fazla roket fırlatıldığını açıkladı.

Gerginlik Batı Şeria’da başladı

  • İsrail askerleri, pazartesi günü işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentinde İslami Cihad Hareketi yöneticisi Bessam Saadi’yi yaralayarak gözaltına almış, çıkan çatışmada bir Filistinli hayatını kaybetmişti. İsrail ordusu, Saadi’nin gözaltına alınmasının ardından olası bir misilleme endişesiyle abluka altındaki Gazze çevresinde alarm seviyesini üst düzeye çıkardı. Ordu birlikleri, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim bölgelerini birbirine bağlayan ana yolları kapatıp, Gazze semalarında onlarca insansız hava aracı uçurdu. Son 4 gündür devam eden süreçte Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı da kapalı tutuluyordu.

25 bin askeri göreve çağırdı

İsrail İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne başlattığı saldırı kapsamında “Yüksek Komuta Odası” kurulduğunu, 25 bin kadar yedek askerin göreve çağrıldığını açıkladı. Savunma Bakanlığının kapsamlı bir şekilde yedek askerlerin göreve çağrılması yönündeki kararı onayladığı belirtildi. Savunma Bakanı Benny Gantz, farklı birliklerden yaklaşık 25 bin yedek askerin göreve çağrılması yönünde orduya talimat verdi.

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