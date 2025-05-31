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İsrail Genelkurmay Başkanı: Gazze'de sağlanacak ateşkes İran'a odaklanmamızı sağlıyor

İsrail Genelkurmay Başkanı: Gazze'de sağlanacak ateşkes İran'a odaklanmamızı sağlıyor

00:4731/05/2025, Cumartesi
AA
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Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir kapalı oturumda yaptığı açıklamada, esir takasının sadece Hamas üzerinde baskıyı arttırma amacını taşımadığını aynı zamanda İsrail'in de İran'a odaklanmasını sağladığını ifade etti.
Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir kapalı oturumda yaptığı açıklamada, esir takasının sadece Hamas üzerinde baskıyı arttırma amacını taşımadığını aynı zamanda İsrail'in de İran'a odaklanmasını sağladığını ifade etti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in kapalı bir oturumda Gazze'de ateşkes, esir takası anlaşması ve İran konusunda değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi. Aktarılan habere göre Genelkurmay Başkanı Zamir, "Esir takası sadece Hamas üzerindeki baskıyı arttırma amacı taşımıyor, aynı zamanda İran'a da odaklanmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze'de sağlanacak bir ateşkes ve esir takası anlaşmasının İsrail'in İran'a odaklanmasını sağlayacağını söylediği bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu İsrailli kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, Zamir'in geçtiğimiz günlerde kapalı bir oturumda Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması ve İran konusunda değerlendirmelerde bulunduğunu kaydetti.

Kaynakların aktardığına göre, Zamir,
"Esir takası anlaşması sadece ahlaki bir yükümlülük değil ve sadece Hamas üzerindeki askeri baskıyı arttırma amacı da taşımıyor. Aynı zamanda İran'a odaklanmamızı da sağlayacak."
ifadelerini kullandı.
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir

"İsrail İran'a saldırı düzenleyemez"

Kanal 12, bu açıklamayı önümüzdeki süreçte İsrail'in siyasi ve askeri kademesinin İran'a odaklanma konusunu değerlendirdiği şeklinde yorumladı.

ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelerin başarısız olma ihtimaline karşı İsrail'in hazırlık yapacağı iddia edildi.

Maariv gazetesinin haberinde ise ABD'nin koordinasyonu olmadan İsrail'in İran'a bir saldırı düzenleyemeyeceği ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bunun farkında olduğu kaydedildi.

İsrail basını, İran konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu arasında sorunlar yaşandığını aktarmıştı.

Oval Ofis'te düzenlenen bir törende İran'la nükleer müzakerelerle ilgili gündemi değerlendiren Trump,
"Geçen hafta yaptığınız telefon görüşmesinde Başbakan Netanyahu'ya, İran'la görüşmeleri aksatabilecek türden adımlar atmaması konusunda uyarıda bulundunuz mu?"
şeklindeki bir soruya,
"Dürüst olmak gerekirse, evet, bulundum."
yanıtını vermişti.


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