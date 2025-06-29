İsrail 'Güvenli Bölge'yi vurdu: Çadırlarıyla toprağa gömüldüler

Terör devleti İsrail, Gazze’de, güvenli bölge olarak sınıflandırdığı ve yüzbinlerce Filistinliyi sürdüğü Mevasi bölgesinde, sivillerin kaldığı çadırları bombaladı. İşgalcinin toprak arazideki çadırları bombalaması sonucu devasa bir krater açılırken, ondan fazla fazla Filistinli, patlama etkisi ile havaya kalkan toprağın altında kaldı. Saldırıda 17 kişi yaşamını yitirirken, diri diri toprak altına gömülen Filistinlileri kurtarmak için adeta seferber olundu. Yaşanan can pazarında, ellerine aldıkları demir ve sopalarla toprağı kazarak yaralıları kurtarmaya çalışan Filistinlilerin çaresizliği yürekleri dağladı.

APTAL BOMBAYLA VURDU

Önceki gün akşam saatlerinde yapılan saldırıda birçok çadır yaşanan patlamanın tahribatıyla toprak altında kaldı. Saldırıda 15 çadır hedef alınırken, 20 metrelik devasa bir krater oluştu. Oluşan kraterin boyutundan yola çıkarak saldırıda MK 84 tipi bombanın kullanılmış olabileceği ifade edildi. Sivil bölgede hedef gözetmeksizin bu büyüklükte bir patlayıcı kullanan İsrail, soykırım suçlarına bir yenisini daha eklemiş oldu. Yaklaşık 500 kg patlayıcı içeren söz konusu bomba, kite sahip olmadığı için aptal bomba olarak geçiyor.

YAKIT OLMADIĞI İÇİN AĞIR MAKİNELER ÇALIŞMADI

Gazzeliler ailelerini ve yakınlarını kurtarmak için elleriyle toprakları kazarak, yer altındaki Filistinlilere ulaşmaya çalıştı. O anlar bölgedeki yerel gazetecilerin cep telefonu kameralarına kaydedildi. Gece karanlığında, yüzlerce Filistinlinin yaşayanlara ulaşmak için toprak kazarak zamana karşı verdiği yarış yürekleri dağladı. İşgalcinin uyguladığı abluka nedeniyle yakıt olmadığı için ağır makinalar kullanılamadı.

CESEDİNE 2 SAAT SONRA ULAŞILDI

Saldırıda 17 kişi yaşamını yitirirken, 28 kişi yaralandı. Yaralılar bölgedeki Şifa Hastanesi’ne nakledildi. Ebu Amsha ailesinin 10 üyesi saldırıda şehit düşerken, tüm aile nüfustan silindi. 5 yaşındaki Tala Sami Al-Najjar, kurbanlar arasında yer aldı. Küçük kızın naaşı, saldırıdan 2 saat sonra toprak altından çıkarılabildi.

24 saatte 81 kişi şehit

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 81 artarak 56 bin 412’ye yükseldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı açıklamasında, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son bilgiler verildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu son 24 saatte 81 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 422 kişinin yaralandığı aktarıldı. Bu verilerin açıklanması sonrası gün içinde 63 Filistinli daha hayatını kaybetti.







