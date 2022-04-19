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Dünya İşgalci İsrail savaş uçakları Gazzede Hamasa ait bir noktayı vurdu
ORTADOĞU

İşgalci İsrail savaş uçakları Gazze'de Hamas'a ait bir noktayı vurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurduğunu açıkladı. İşgalci İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'a ait savaş malzemesi üretimi yapılan bir atölyenin vurulduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi AA
İsrail savaş uçakları Gazzede Hamasa ait bir noktayı hedef aldı
İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait bir noktayı vurdu.

İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen birkaç saldırı ile Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir nokta hedef alındı.

Söz konusu saldırıda kayıp ya da yaralanmalara ilişkin Filistin Sağlık Bakanlığından ve İsrail ordusundan henüz açıklama gelmedi.

Söz konusu saldırı öncesinde İsrail ordusundan Demir Kubbe sisteminin Gazze'den ateşlenen bir roketi imha ettiği açıklaması yapılırken, olay sırasında İsrail'in güneyinde saldırı alarmlarının çaldığı da aktarılmıştı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett dün yaptığı açıklamada, İsrail ve Filistin coğrafyasında son dönemde artan gerilimden Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

Mescid-i Aksa'ya baskınlar arttı

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarını artırdı.

Yahudi yerleşimci gruplara Aksa'ya baskınlarında İsrail polisi de eşlik ediyor.

Mescid-i Aksa'ya geçen cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, içeridekilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti.

Aksa'ya bir baskın daha düzenleyen İsrail polisi, Filistinlileri zorla dışarı çıkarmış ve Harem-i Şerif'in kapılarını Filistinlilere kapatmıştı.

Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bugün 561 Yahudi yerleşimcinin İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya girdiğini açıklamıştı.

İsrail savaş uçakları Gazze'yi bombaladı
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İsrail savaş uçakları Gazze'yi bombaladı
İşgalci İsrail'in Mescid-i Aksa baskını sonrası Filistinlilere yönelik saldırıları devam ediyor. Son olarak İsrail savaş uçakları Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, füzeli saldırının ardından bölgede yaşanan patlama anı kameralara yansıdı.

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İşgalci İsrail polisleri Mescid-i Aksa'da yaşlıları tartaklıyor
İşgalci İsrail polisi dün imsak sonrasında baskın yaptığı Mescid-i Aksa'da gün boyu terör estirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde işgalci polislerin, ibadetini yapmaya gelen yaşlı insanlara gösterdiği muamele büyük tepki çekti.
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