İsrail tarafından alıkonulmuştu: Türk aktivist Şuayb Ordu ve Yasemin Açar serbest bırakıldı

Gazze'ye yardım götürürken İsrail tarafından alıkonulan Madleen gemisindeki 12 aktivist arasında yer alan Türk vatandaşı Şuayb Ordu ve Yasemin Açar serbest bırakıldı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları iki Türk vatandaşının İsrail'den ayrıldığını açıkladı.
Gazze'ye insani yardım taşıyan ve İsrail tarafından alıkonulan 'Madleen' adlı gemide bulunan Türk vatandaşı Hüseyin Şuayb Ordu ve Yasemin Açar serbest bırakıldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin, Ordu ve Açar'ın avukatlarıyla temas halinde olduğunu bildirilmişti.
Dışişleri Kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan Şuayb Ordu ve Yasemin Acar bugün serbest bırakıldı. İki aktivistin İsrail'den ayrıldığı öğrenildi.
İsrail, "Madleen" gemisine müdahale etmişti
"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.
İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan "Madleen" gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.
Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.