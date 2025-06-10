Madleen gemisinden kaçırılan aktivistler İsrail'in belgelerini imzalamadı

Gazze'deki hukuksuz ablukayı kırıp, yardım götürmek amacıyla yola çıkan Madleen gemisindeki aktivistlerin İsrail işgal ordusu tarafından rehin alınmalarının ardından sınır dışı işlemleri başladı. 4 aktivist sınır dışı edilirken, 8 kişi İsrail’in sunduğu belgeleri imzalamayı reddetti. Özgürlük Filosu Koalisyonu Hukuk Danışmanı Avukat Hüseyin Dişli, Yeni Şafak’a yaptığı açıklamada, “Tüm aktivistler, bizim iş birliği yaptığımız Adalah’ın avukatları ile görüşebildi. Ancak aileleriyle görüşmelerine izin verilmedi” dedi.

İMZALAYANLAR ŞERH KOYDU

İsrail'in uluslararası sularda baskın düzenlediği Madleen gemisindeki 12 aktivistten 4'ü dün sınır dışı edildi. Greta Thunberg de deport edilenler arasında yer aldı. 8 aktivist ise İsrail’in İbranice olarak "yasadışı olarak ülkeye girdiklerini ve tüm haklarından feragat ettiklerini" dayattığı belgeyi imzalamayı reddettti. Aktivistler göç mahkemesine çıkarılmalarının ardından Ramle kentindeki Givon Cezaevi’ne nakledildi. Belgeyi imzalamamaları veya mahkemeden karar çıkmaması halinde gözaltı süresi 96 saate kadar uzayabileceği bildiriliyor. Madleen’in bağlı olduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu Hukuk Danışmanı Avukat Hüseyin Dişli, gelişmeleri Yeni Şafak’a anlattı. Dişli, İsrail’in İbranice olarak sunduğu belgelerde aktivistlerin uğradığı hukuksuz uygulama ve gemiye yönelik saldırıdan şikayetçi olma haklarından feragat ettiklerinin yazdığını belirterek “Aktivistler bu yüzden belgeleri imzalamıyor. İmzalayanlar da şerh olarak sözlü ve kendi el yazılarıyla sorgu ve sınır dışı edilme noktasında ‘İsrail hukuku bize uygulanamaz, çünkü biz İsrail’e hukuksuz olarak girmedik, zorla getirildik. Gemimize hukuksuz olarak el konuldu. Şu anki gözaltımız da hukuksuzdur’ diye belirttiler. Şerh koyup imzalayanlar da imzalamayanlar da her şekilde sınır dışı edilecekler” diye konuştu. Dişli, gözaltı süresinin en fazla 72 saat olabileceğini, istisnai durumlarda ise 96 saate çıkarılabileceğini aktardı.





8 AKTİVİST GİDON CEZAEVİ’NE NAKLEDİLDİ

Aralarında El Cezire muhabirinin de bulunduğu 8 aktivistin göç mahkemesine çıkarıldıktan sonra Ramle kentindeki Givon Cezaevi’ne nakledildiklerini söyleyen Avukat Dişli, “Tüm aktivistler, bizim iş birliği yaptığımız Adalah’ın avukatları ile görüşebildi. Ancak aileleriyle görüşmelerine izin verilmedi. Aslında burada aktivistler, Gazze’ye gitme hususunda misyonlarının devam etmesi için Madleen gemisinin ve kendilerinin serbest bırakılmasını talep ediyorlar. Belgeleri imzalamayarak dünyanın dikkatini Gazze’de tutmaya çalışıyorlar. Bizler de avukatlar olarak onların cezaevindeki sürelerini en aza indirmek için çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Madleen gemisinin Aşdod limanında bekletildiğini ifade eden Dişli, şu an için önceliklerinin aktivistlerin serbest bırakılması olduğunu ancak Özgürlük Filosu Koalisyonu’na bağlı geminin İngiliz bayrağı taşıdığı için İngiltere hükümetiyle yazışmalar yapılacağını söyledi. Bayrak devlet olarak İngiltere’nin gemiyi İsrail’den geri talep etmesini isteyeceklerini dile getirdi.

UCM’YE BAŞVURACAKLAR

Özgürlük Filosu avukatlarının bu davaya yakından destek vereceğini söyleyen Avukat Hüseyin Dişli, Vicdan ve Madleen için Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvurusu yapacaklarını, İsrailin Madleen’e ve yolcularına yönelik hukuksuz eylemlerini Birleşmiş Milletler kurumlarına taşıyacaklarını bildirdi.

MADLEEN GEMİSİNDE DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER VARDI

İsrail’in uluslararası sularda saldırdığı Madleen gemisinde İsveçli iklim ve sosyal adalet aktivisti Greta Thunberg; Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan; El Cezire'den Fransız gazeteci Ömer Faiad; Blast muhabiri Yanis Mhamd; Fransız aktivist Pascal Maurieras; Brezilyalı gazeteci, sosyal aktivist ve politikacı Thiago Avila; Fransız doktor Baptiste Andre; Fransız iklim aktivisti Reva Viard; Türkiye kökenli Alman aktivist ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (FCC) yönetim kurulu üyesi Yasemin Acar; Türk aktivist Hüseyin Şuayb Ordu; Deniz koruma STK'sı Sea Shepherd'ın bir üyesi İspanyol Sergio Toribio ve Hollandalı deniz mühendisliği öğrencisi ve mürettebat üyesi Marco Van Rennes bulunuyordu.



