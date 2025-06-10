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İsrail yine Lübnan'a saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail yine Lübnan'a saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti

09:4110/06/2025, Salı
AA
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Lübnan
Lübnan

Terör devleti İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Cenam bölgesine düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Cenam bölgesinde yer alan Şeba beldesinde baba ve iki oğlunu hedef aldı.


Saldırıda baba ve bir oğlu hayatını kaybederken diğer oğlu ise yaralandı.


İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.


  • Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.​​​​​​​




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